Survivor All Star ilk fragmanı için saat bilgisi geldi…İşte Survivor All Star Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları

Survivor 2022 yılında All Star konsepti ile ekrana gelecek. Yarışmada bu yıl geçtiğimiz sezonların en başarılı ve hırslı isimleri yer alacak. Yeni sezonu merakla beklenen yarışmanın ilk fragmanı da kısa bir süre sonra ekranlarda olacak. Acun Ilıcalı, All Star fragmanının yayınlanacağını duyurdu.