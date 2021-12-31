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GeriTelevizyon Survivor All Star ilk fragmanı için saat bilgisi geldi…İşte Survivor All Star Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları
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Televizyon
Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 10:08 | 

Survivor All Star ilk fragmanı için saat bilgisi geldi…İşte Survivor All Star Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları

Kadrosu geçtiğimiz haftalarda açıklanan Survivor All Star'ın ilk fragmanı için tarih ve saat bilgisi geldi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla Survivor All Star ilk fragmanının 31 Aralık'ta paylaşılacağını bildirdi. Ilıcalı fragmanın yayınlanacağı saati de açıkladı. Peki, Survivor All Star fragmanı saat kaçta yayınlanacak? Survivor All Star Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları kimler?

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Survivor 2022 yılında All Star konsepti ile ekrana gelecek. Yarışmada bu yıl geçtiğimiz sezonların en başarılı ve hırslı isimleri yer alacak. Yeni sezonu merakla beklenen yarışmanın ilk fragmanı da kısa bir süre sonra ekranlarda olacak. Acun Ilıcalı, All Star fragmanının yayınlanacağını duyurdu.
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Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Survivor All Star Ünlülüler-Gönüllüler ilk tanıtımı yarın 17.00'de benim Instagram hesabımda olacak." ifadelerini kullandı.
3SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

4SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

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