Survivor All Star ilk fragmanı için saat bilgisi geldi…İşte Survivor All Star Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları
Kadrosu geçtiğimiz haftalarda açıklanan Survivor All Star'ın ilk fragmanı için tarih ve saat bilgisi geldi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla Survivor All Star ilk fragmanının 31 Aralık'ta paylaşılacağını bildirdi. Ilıcalı fragmanın yayınlanacağı saati de açıkladı. Peki, Survivor All Star fragmanı saat kaçta yayınlanacak? Survivor All Star Ünlüler- Gönüllüler yarışmacıları kimler?
Survivor 2022 yılında All Star konsepti ile ekrana gelecek. Yarışmada bu yıl geçtiğimiz sezonların en başarılı ve hırslı isimleri yer alacak. Yeni sezonu merakla beklenen yarışmanın ilk fragmanı da kısa bir süre sonra ekranlarda olacak. Acun Ilıcalı, All Star fragmanının yayınlanacağını duyurdu.
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz