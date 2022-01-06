Survivor All Star Gönüllüler- Ünlüler kadrosu: Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yarışmacıları açıkladı
Survivor kadrosu ve ne zaman başlayacağı belli oldu. Yeni sezon heyecanı başlayan Survivor 2022 All Star Gönüllüler- Ünlüler ile seyirci karşısına çıkacak. Yarışmada bu yıl geçtiğimiz yıllarda mücadele eden "Ünlüler" ve "Gönüllüler" takımının tanıdık isimler, yer alacak. Bu yıl da iddialı isimler şampiyonluk için mücadele verecek. Peki, Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? İşte, Survivor All Star Gönüllüler- Ünlüler yarışmacıları...
Survivor All Star 2022 yarışmacılarının açıklanması ardından tarih bilgisi de yayınlanan fragmanla gelmişti. Bu yıl ünlüler-gönüllüler ekibinin All Star formatıyla yayınlanacağı Survivor, geçen yıllara oranla daha erken bir tarihte başlayacak. Yarışmada bu yıl geçtiğimiz yıllarda mücadele eden "Ünlüler" ve "Gönüllüler" takımının tanıdık isimler, yer alacak. İşte Survivor yeni sezon tarih ve kadroda yer alan isimler
SURVİVOR ÜNLÜLER
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz