Survivor All Star Gönüllüler- Ünlüler kadrosu: Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yarışmacıları açıkladı

Survivor All Star 2022 yarışmacılarının açıklanması ardından tarih bilgisi de yayınlanan fragmanla gelmişti. Bu yıl ünlüler-gönüllüler ekibinin All Star formatıyla yayınlanacağı Survivor, geçen yıllara oranla daha erken bir tarihte başlayacak. Yarışmada bu yıl geçtiğimiz yıllarda mücadele eden "Ünlüler" ve "Gönüllüler" takımının tanıdık isimler, yer alacak. İşte Survivor yeni sezon tarih ve kadroda yer alan isimler