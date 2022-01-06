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Televizyon
Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 22:20 | 

Survivor All Star Gönüllüler- Ünlüler kadrosu: Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yarışmacıları açıkladı

Survivor kadrosu ve ne zaman başlayacağı belli oldu. Yeni sezon heyecanı başlayan Survivor 2022 All Star Gönüllüler- Ünlüler ile seyirci karşısına çıkacak. Yarışmada bu yıl geçtiğimiz yıllarda mücadele eden "Ünlüler" ve "Gönüllüler" takımının tanıdık isimler, yer alacak. Bu yıl da iddialı isimler şampiyonluk için mücadele verecek. Peki, Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? İşte, Survivor All Star Gönüllüler- Ünlüler yarışmacıları...

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1
Survivor All Star 2022 yarışmacılarının açıklanması ardından tarih bilgisi de yayınlanan fragmanla gelmişti. Bu yıl ünlüler-gönüllüler ekibinin All Star formatıyla yayınlanacağı Survivor, geçen yıllara oranla daha erken bir tarihte başlayacak. Yarışmada bu yıl geçtiğimiz yıllarda mücadele eden "Ünlüler" ve "Gönüllüler" takımının tanıdık isimler, yer alacak. İşte Survivor yeni sezon tarih ve kadroda yer alan isimler
2
Geçtiğimiz yıl şubat ayında ekranlara gelen Survivor'ın yeni sezonu ocak ayında başlayacak. Survivor All Star 15 Ocak Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak.
3SURVİVOR ÜNLÜLER

SURVİVOR ÜNLÜLER

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

4SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

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