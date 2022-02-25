Survivor All Star 2022 doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir? Metin Kuş'un yerine gelen Dr. Serhad Ömercikoğlu'nun biyografisi

Dr. Ömercikoğlu, Marmara Üniversitesi'nde 2001-2007 yılları arasında Tıp eğitimi aldı. Hemen ardından aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında da 2008-2010 yılları arasında da eğitim aldı. 2007-2009 yıllarında pratisyen doktor olarak çalışmaya başladı. 2010-2015 yılları arasında da Marmara Üniversitesi'nde Acil Tıp Asistan Doktoru olarak deneyim kazandı. Ömercikoğlu, Acil Tıp Uzman Doktoru olarak çalışmalarına devam ediyor.