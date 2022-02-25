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Survivor All Star 2022 doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir? Metin Kuş'un yerine gelen Dr. Serhad Ömercikoğlu'nun biyografisi

#Serhad Ömercikoğlu#Serhad Ömercikoğlu Kimdir#Survivor Doktoru

Survivor All Star sezonunun başlamasıyla birlikte öne çıkan isimlerden biri de Dr. Serhad Ömercikoğlu oldu. Serhad Ömercikoğlu, yarışmacılarla yaşadığı diyaloglarla zaman zaman gündeme geliyor. Serhad Ömercikoğlu ile yarışmacılardan Hikmet'in arasında geçen diyalog çok konuşulmuştu. Peki, Survivor All Star 2022 doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir?

1/3Survivor All Star 2022 doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir Metin Kuşun yerine gelen Dr. Serhad Ömercikoğlunun biyografisi

Dr. Ömercikoğlu, Marmara Üniversitesi'nde 2001-2007 yılları arasında Tıp eğitimi aldı. Hemen ardından aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında da 2008-2010 yılları arasında da eğitim aldı. 2007-2009 yıllarında pratisyen doktor olarak çalışmaya başladı. 2010-2015 yılları arasında da Marmara Üniversitesi'nde Acil Tıp Asistan Doktoru olarak deneyim kazandı. Ömercikoğlu, Acil Tıp Uzman Doktoru olarak çalışmalarına devam ediyor.

2/3Survivor All Star 2022 doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir Metin Kuşun yerine gelen Dr. Serhad Ömercikoğlunun biyografisi

Metin Kuş yerine bu sene Survivor yarışmacılarına Dr. Serhad Ömercikoğlu müdahale ediyor.

3/3Survivor All Star 2022 doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir Metin Kuşun yerine gelen Dr. Serhad Ömercikoğlunun biyografisi

Sosyal medya hesabından Metin Kuş ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Ömercikoğlu, sık sık Survivor adasında çekildiği fotoğraflara sosyal medyada yer veriyor.

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