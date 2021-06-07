Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna ve Ayşe'nin aileleri neden kavga etti? İşte detaylar
Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde olduğu belirten Acun Ilıcalı, o isimlerinde Aleyna ve Ayşe olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama ardından gözler özellikle kızının Survivor'dan ayrılmasını isteyen Zuhal Kalaycıoğlu'na çevrildi. Survivor Türkiye 2021'de 23. haftanın 2. ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Aleyna'nın annesi ile yaşanan durumu anlattı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?
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Ailelerin herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesi konusunda yarışmacıları uyardıklarını dile getiren Acun Ilıcalı; “İki yarışmacımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler. Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya. Bir tanesinin ailesi de yarışmadan ayrılmasını istiyor. Bu iki yarışmacıya aileleriyle görüşme hakkı vereceğim. Rica ederim bizi ve yarışmamızı rahat bıraksınlar” Acun Ilıcalı daha sonra merak edilen o iki ismi açıkladı.
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Acun Ilıcalı'nın "Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni açıkçası burada gördüm. Pırlanta gibi insanlar, çok yüksek bir gerilim var. Annen bizi arıyor. Kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Annenle konuş." açıklaması ardından her iki yarışmacı olayları daha iyi anlayabilmek için anneleriyle görüştü. Aleyna annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile telefonla konuştu.
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Zuhal Kalaycıoğlu, kavganın nedenini şu sözlerle dile getirdi: “Ben Dominik’e geldiğimde Ayşe’nin annesi ve babası sürekli benim hakkımda konuştu. Ben otobüse binerken gidemez Aleyna’nın annesi gidemez diyerek bağırdı. Tekrar gidemez diye. Olaylar böyle devam etti. Kardeşinin ne SMS toplamak için gelmişliği kaldı ne de sakatlığı kaldı.”
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Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor. Zuhal Kalaycıoğlu'nun ''Evlatlarım benim kırmızı çizgim...Günlerdir Cansu’ya ve bana huzur vermeyen çok çirkin söylemlerde bulunan Ayşe’nin anne ve babasını esefle kınıyorum'' açıklaması ardından Aleyna Kalaycıoğlu da "ailem benim kırmızı çizgim." açıklamasında bulundu.
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ZUHAL KALAYCIOĞLU HAKKINDA
Acun Ilıcalı'nın da uyarısı ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi merak edildi. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'dur. Zuhal Kalaycıoğlu 1 Eylül 1977 yılında doğmuştur. Survivor Aleyna'nın annesi 41 yaşındadır. Yalova'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul'da yaşamaktadır.