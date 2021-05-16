Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi kimdir? Survivor Aleyna'nın kardeşinin hastalığı ne? İşte Aleyna'nın hayatı
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi yarışmanın yeni bölüm fragmanında merak konusu oldu. Gönüllüler takımından kırmızı takıma geçen ve Survivor 2021'in iddialı isimlerinden olan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun hem annesi hem de kız kardeşi ile buluşması ekranlara damga vurdu. Duygu dolu anların yaşandığı fragmanda Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi Cansu'ya sarıldığı anlar ekran başındakilerin yüreklerine dokundu. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında yer alan görüntülerin ardından izleyenler Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi hakkında bilgilere odaklandı. Peki, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi Cansu kimdir? İşte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi hakkında bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Survivor Türkiye'nin yarışmacılarından olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ailesi ile kavuştuğu anlar yarışmanın fragmana damga vurdu. Çeyrek finalin yaklaştığı Survivor fragmanında Acun Ilıcalı yarışmacılara büyük sürpriz yaparak ailelerinin Dominik'e geldiğini duyurdu. Duygu dolu anların yaşandığı Survivor'da, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi Cansu'ya sarılıp 'Seni çok özledim' diyerek gözyaşlarını tutamaması sosyal medyada da gündem oldu.
2
SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN KARDEŞİNE NE OLDU?
Survivor'ın önceki bölümlerinde Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da verdiği bir röportajda, kardeşi Cansu'nun trafik kazası sonucu yüzde 100 engelli kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı.
Babasıyla görüşmediğini belirten Aleyna, bu zor süreçte annesinin her şeyi bırakıp kendini kardeşine ve kendisine adadığını ifade etmişti.
Aleyna Kalaycıoğlu, o günkü röportajda 'Kardeşim belki yürüyüp konuşabilecekti, bana abla diyebilecekti, kader demek istemiyorum çünkü bu çok büyük bir olay' ifadelerini kullanmıştı.
3
SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?
1998 yılında Bursa’da dünyaya gelen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna annesi ile babası 10 yaşında iken ayrıldığını ve annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşındığını açıkladı.
4
İstanbul’a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini ifade eden Aleyna iyi bir dil eğitimi aldı.
Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. İddialı yarışmacı son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.