Survivor Adem kimdir, nerede? Survivor 2022 Adem Kılıçcı hakkında merak edilenler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Türkiyeye geliyor Erdoğanın teklifini kabul ettiTürkiye'ye geliyor! Erdoğan'ın teklifini kabul etti#Erdoğan
Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti Saldırganlar yakalandı...Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti! Saldırganlar yakalandı...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı#Şafak Kavcıoğlu
Anne şefkatiyle gözlerime baktı çocuğu olmamı istedi Fatma Girike veda günü...'Anne şefkatiyle gözlerime baktı çocuğu olmamı istedi' Fatma Girik'e veda günü...#Fatma Girik
30 yıl sonra ilk 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar30 yıl sonra ilk! 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar#Kastamonu
Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...#Dolandırıcılık
Brezilyada aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındıBrezilya'da aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındı#Brezilya
Almanyanın teklifi herkesi şoke etti Ukrayna çıldırdı: Şaka mı bu, sırada yastıklar mı varAlmanya'nın teklifi herkesi şoke etti! Ukrayna çıldırdı: 'Şaka mı bu, sırada yastıklar mı var?'#ALMANYA
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Canlarını hiçe saydılar... Nefes kesen hayat kurtarma operasyonuCanlarını hiçe saydılar... Nefes kesen hayat kurtarma operasyonu#Ziyaettin Alınlı
Baba olmanın keyfini bile çıkaramadan ölen ünlü oyuncunun eşi: Bu kayıptan çıkardığım ders....Baba olmanın keyfini bile çıkaramadan ölen ünlü oyuncunun eşi: Bu kayıptan çıkardığım ders.... #Amanda Kloost
Korona korkusu bunu da yaptırdı... Dev gemilerden temassız teslimatKorona korkusu bunu da yaptırdı... Dev gemilerden 'temassız' teslimat! #Tonga
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor Adem kimdir, nerede? Survivor 2022 Adem Kılıçcı hakkında merak edilenler

#Survivor Adem Kılıçcı#Survivor 2022 Adem#Adem Kılıçcı Nerede

Survivor All Star 2022 ünlüler takımında yer alacak isimlerden biri de eski yarışmacılardan Adem Kılıçcı oldu. Daha önce Survivor şampiyonluğu olan Adem Kılıçcı'nın All Star performansı merak konusuydu. Ancak Adem Kılıçcı yarışma başladığından beri oyunlara hiç katılmadı. Bu durum izleyicilerin dikkatinden kaçmazken, Adem Kılıçcı yeni bölümlerde yer almadı. Adem Kılıçcı'nın son durumu hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi! Peki Survivor Adem Kılıçcı kimdir, neden yok? İşte Survivor 2022 Adem Kılıçcı hakkında bilgiler...

1/4Survivor Adem kimdir, nerede Survivor 2022 Adem Kılıçcı hakkında merak edilenler

Survivor 2022'nin favori yarışmacılarından Adem Kılıçcı yarışmanın ilk haftasından sonra ekranlarda görülmemişti. Bu durum hayranları tarafından soru işaretlerine neden oldu. Acun Ilıcaı, yarışmanın başında Adem'in sağlık sorunları nedeniyle bir süre yarışamayacağını belirtmişti. Pek, Survivor Adem ne zaman gelecek, neden yok? İşte Survivor Adem Kılıçcı hakkında merak edilenler...

2/4SURVİVOR 2022 ADEM KILIÇCI NEREDE

SURVİVOR 2022 ADEM KILIÇCI NEREDE?

Survivor yarışmacılarından Adem, yarışmaya katılmadan önce bir operasyon geçirmiş ve ilk yarışmalarda oynanamamıştı.

Acun Ilıcalı, önceki gün ada konseyinde yaptığı açıklamada, Adem, Sema ve Aycan'ın sağlık sorunları nedeniyle yer almadığını söylemişti. Ancak yeni açıklamasında üç yarışmacının da yayınlanacak yeni bölümde yer alacağını belirtti.

3/4ADEM KILIÇCI KİMDİR

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıçcı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıçcı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıçcı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

4/4Survivor Adem kimdir, nerede Survivor 2022 Adem Kılıçcı hakkında merak edilenler

Türk boksör Adem Kılıçcı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu oldu. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için de katılma hakkı kazanan Adem Kılıçcı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’da düzenlenecek olan yarışmalara katılamadı.

21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'in kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarışan Adem Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükselmiş ancak ikinci olmuştur. All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan Kılıçcı şampiyon olarak yarışmayı tamamladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor Adem Kılıçcı#Survivor 2022 Adem#Adem Kılıçcı Nerede