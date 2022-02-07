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Survivor Adem kimdir, kaç yaşında, nereli? Adem Kılıçcı hakkında bilgiler

#Survivor Adem#Adem Kılıçcı#Survivor

Survivor Adem merak edilen isimler arasında bulunuyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Adem Kılıçcı yeni bölüm fragmanındaki konuşmaları ile dikkat çekiyor. Peki, Survivor Adem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler

1/3Survivor Adem kimdir, kaç yaşında, nereli Adem Kılıçcı hakkında bilgiler

Adem Kılıçcı, Survivor 2022 kadrosunda yer alıyor. Ünlüler takımı yarışmacısı olan Survivor Adem daha önce 2017 yılında Survivor’da yarışıp ikinci olmuş, 2018 yılında ise Survivor All Star’ın şampiyonu olmuştu. Başarılı yarışmacı 1986 doğumlu.

2/3SURVİVOR ADEM KİMDİR

SURVİVOR ADEM KİMDİR?

1986 doğumlu olan Adem Kılıçcı, Ağrı’da dünyaya gelmiştir. Ağrılı olan Adem küçük yaşlarından itibaren boksla ilgilenmektedir.  Survivor Adem’in baba tarafı Kafkaslardan Ağrı'ya göçmüştür, anne tarafı ise Erzurumludur.

21 yaşına kadar Ağrı’da kalmış, daha sonra İstanbul’a gelmiştir. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır. Başarılı yarışmacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunudur.

2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştır.

3/3Survivor Adem kimdir, kaç yaşında, nereli Adem Kılıçcı hakkında bilgiler

2007 Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya,  2009 Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya,  2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya,  2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır.

2017 yılında Survivor kadrosuna ünlüler takımında yarışan başarılı isim yarışmayı ikincilikle tamamladı. 2018 yılında ise Survivor All Star şampiyonu olmuş, daha sonra Bizim Semtin Çocukları filminde rol almıştır.

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