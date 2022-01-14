Survivor 2022 ne zaman, hangi günler yayınlanacak? Survivor All Star yeni bölüm fragmanı

Survivor’ın ne zaman, hangi günler yayınlanacağı merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni sezonu ile ekranlara geri dönüyor. Survivor kadrosu bu sene All Star yarışmacılarından oluşacak. Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşecek. Yayınlanan tanıtımda Barış Murat Yağcı’nın sakatlandığı görülüyor. Yarışma ilk bölümü ile cumartesi akşamı ekrana gelecek.