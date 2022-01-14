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Survivor 2022 ne zaman, hangi günler yayınlanacak? Survivor All Star yeni bölüm fragmanı

#Survivor 2022#Survivor#Survivor Yeni Bölüm

Survivor All Star için geri sayım başladı. Survivor 2022 kadrosunun açıklanmasının ardından izleyicilerin heyecanı daha da arttı. Her yıl farklı yarışmacılar ile ekrana gelen Survivor’da bu sene All Star kadrosu yarışacak. Peki, Survivor 2022 ne zaman, hangi günler yayınlanacak? İşte yayın tarihi ve fragmanı

1/3Survivor 2022 ne zaman, hangi günler yayınlanacak Survivor All Star yeni bölüm fragmanı

Survivor’ın ne zaman, hangi günler yayınlanacağı merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni sezonu ile ekranlara geri dönüyor. Survivor kadrosu bu sene All Star yarışmacılarından oluşacak. Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşecek. Yayınlanan tanıtımda Barış Murat Yağcı’nın sakatlandığı görülüyor. Yarışma ilk bölümü ile cumartesi akşamı ekrana gelecek.

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SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor All Star 15 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelecek. Program saat 20:00’de başlayacak.

3/3SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

TV 8 yayın akışına göre cumartesi akşamı başlayacak olan Survivor All Star Pazar akşamı da ekrana gelecek. Yeni haftanın yayın akışının yayınlanması ile beraber Survivor’ın başka hangi günler ekrana geleceği netleşecek.

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#Survivor 2022#Survivor#Survivor Yeni Bölüm