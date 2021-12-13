Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte Survivor All-Star'dan son bilgiler

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2022 için geri sayım başladı. Gelecek yıl All-Star takımları arasında gerçekleşecek olan çekişmeyi ekrana taşıyacak olan Survivor 2022 için artık çok kısa bir süre kaldı. İşte, Survivor All-Star'dan son bilgiler...