Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte Survivor All-Star'dan son bilgiler
'Survivor 2022 ne zaman başlayacak?' sorusu, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Yarışmanın gelecek yılki tarihini merak eden izleyiciler, 'Survivor 2022 ne zaman yayınlanacak?' sorusuna cevap arıyor. Öte yandan yarışmacı kadrosu da netlik kazanıyor. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak?
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2022 için geri sayım başladı. Gelecek yıl All-Star takımları arasında gerçekleşecek olan çekişmeyi ekrana taşıyacak olan Survivor 2022 için artık çok kısa bir süre kaldı. İşte, Survivor All-Star'dan son bilgiler...
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan YıldırımBarış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan YıldırımBarış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz