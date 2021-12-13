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Televizyon
Haber Giriş: 13 Aralık 2021 - 00:05 | 

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte Survivor All-Star'dan son bilgiler

'Survivor 2022 ne zaman başlayacak?' sorusu, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Yarışmanın gelecek yılki tarihini merak eden izleyiciler, 'Survivor 2022 ne zaman yayınlanacak?' sorusuna cevap arıyor. Öte yandan yarışmacı kadrosu da netlik kazanıyor. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2022 için geri sayım başladı. Gelecek yıl All-Star takımları arasında gerçekleşecek olan çekişmeyi ekrana taşıyacak olan Survivor 2022 için artık çok kısa bir süre kaldı. İşte, Survivor All-Star'dan son bilgiler...
2SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezonunun formatı ve başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun Ocak ya da Şubat ayında başlayacağı ön görülüyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan YıldırımBarış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

4SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

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