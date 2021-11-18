Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte son bilgiler

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Survivor yeni sezonunun formatı ve başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun Ocak ayı gibi gibi başlayacağı ön görülüyor.



Konuyla igili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.



