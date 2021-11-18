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Televizyon
Haber Giriş: 18 Kasım 2021 - 16:46 | 

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte son bilgiler

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Survivor Türkiye, yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Sevilen yarışma programının yeni sezon tarihi, sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Yakın zamanda başlayacak olan Survivor 2022'de heyecan yine dorukta olacak. Peki, Survivor ne zaman başlıyor?

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Yarışma programı Survivor'da gelecek yıl yine zorlu ve heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam edecek. Merakla beklenen Survivor 2022'nin ne zaman başlayacağı, ilgiyle izlenen yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezonunun formatı ve başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun Ocak ayı gibi gibi başlayacağı ön görülüyor.

Konuyla igili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3KİMLER YARIŞACAK

KİMLER YARIŞACAK?

Survivor 2022 All Star Kadrosu, sosyal medya fenomeni Ata Benli'nin yaptığı açıklama sonrası gündemde yer aldı. Acun Ilıcalı'nın yarışma anına kadar sır gibi sakladığı kadro hakkında yapılan açıklama, resmi kaynaklar tarafından teyit edilmedi.

İşte, iddia edilen Survivor All Star 2022 kadrosu

Anıl Berk Baki

Yusuf Karakaya

Gizem Kerimoğlu

Turabi

Berkay Yuvakuran

Mert Öcal

Elif Gönen

Evrim Keklik

Hikmet Tuğsuz

Damla Can

Barış Murat Yağcı

Nisa Bölükbaşı

Furkan Kızılay

Batuhan Karacakaya

Nagehan Karadere

Seda Ocak

Sercan Yıldırım

Ogeday Girişken

Semih Öztürk

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