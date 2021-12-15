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Televizyon
Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 15:15 | 

Survivor 2022 kadrosunda kimler var? İşte Survivor All Star kadrosu

Survivor 2022 kadrosu açıklandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışma programı bu yıl All Star yarışmacıları ile ekrana gelecek. Geçtiğimiz sezon büyük finalde Poyraz'ı geçen İsmail, Survivor 2021 şampiyonu olmuştu. Peki, Survivor 2022 kadrosunda kimler var? Yarışma ne zaman başlayacak?

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Survivor 2022 yılında All Star konsepti ile ekrana gelecek. Yarışmada bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler Takımında tanıdık isimler yer alacak. Survivor 2022 Ünlüler Takımı kadrosunda yer alan isimler arasında Çağan Atakan Arslan, Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı ve Batuhan Karacakaya da bulunuyor.
2SURVİVOR KADROSUNDA KİMLER VAR

SURVİVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz
3
Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı
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