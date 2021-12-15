Survivor 2022 kadrosunda kimler var? İşte Survivor All Star kadrosu

Survivor 2022 yılında All Star konsepti ile ekrana gelecek. Yarışmada bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler Takımında tanıdık isimler yer alacak. Survivor 2022 Ünlüler Takımı kadrosunda yer alan isimler arasında Çağan Atakan Arslan, Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı ve Batuhan Karacakaya da bulunuyor.