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Televizyon
Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 08:32 | 

Survivor 2022 kadrosu (Ünlüler ve Gönüllüler) açıklandı - Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Survivor 2022 kadrosu açıklandı. "All Star" sezonuyla ekrana gelecek Survivor 2022'de geçtiğimiz sezonların en iyileri yarışacak. Gönüllüler ve Ünlüler'de yer alacak isimler geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı tarafından ilan edilmişti. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 kadrosu...

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Survivor 2022 yayın tarihine kısa bir süre kala tarih ve kadro detayları yeniden gündeme geldi. Bu yıl da Dominik Cumhuriyeti’nde ekrana gelecek olan Survivor'da yarışmacılar zorlu yaşam koşullarıyla mücadele edecek.
2SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor 2022'nin ekran macerasına başlayacağı tarihi açıkladı. Ilıcalı, Survivor All Star'ın 15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekrana geleceğini duyurdu.
3SURVİVOR ÜNLÜLER

SURVİVOR ÜNLÜLER

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

4SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

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