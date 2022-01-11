Survivor 2022 kadrosu (Ünlüler ve Gönüllüler) açıklandı - Survivor 2022 ne zaman başlayacak?
Survivor 2022 kadrosu açıklandı. "All Star" sezonuyla ekrana gelecek Survivor 2022'de geçtiğimiz sezonların en iyileri yarışacak. Gönüllüler ve Ünlüler'de yer alacak isimler geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı tarafından ilan edilmişti. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 kadrosu...
Survivor 2022 yayın tarihine kısa bir süre kala tarih ve kadro detayları yeniden gündeme geldi. Bu yıl da Dominik Cumhuriyeti’nde ekrana gelecek olan Survivor'da yarışmacılar zorlu yaşam koşullarıyla mücadele edecek.
SURVİVOR ÜNLÜLER
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz