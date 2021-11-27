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Televizyon
Haber Giriş: 27 Kasım 2021 - 13:54 | 

Survivor 2022 kadrosu için Acun Ilıcalı’dan açıklama: Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?

Survivor 2022 sezonu için hazırlıklar devam ederken Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Acun Ilıcalı, AcunMedya Akademi'de verdiği konferans çıkışında Survivor 2022 kadrosuyla ilgili soruya yanıt verdi. Peki, Survivor 2022 yarışmacıları kimler olacak? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Geçtiğimiz günlerde AcunMedya Akademi'de öğrencilerle buluşan Acun Ilıcalı, konferans sonrası "Survivor 2022 All Star kadrosu" ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Kadronun belli olduğu bilgisini veren Acun ıIlıcalı isimleri duyuracakları tarih için yakın bir zamanı işaret etti.
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Ilıcalı, “Kadrolar belli oldu, yakın zamanda muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum.” yanıtını verdi.
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Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti.
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Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü. Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da kadroda yer alabileceği iddia ediliyor.
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