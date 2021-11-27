Survivor 2022 kadrosu için Acun Ilıcalı’dan açıklama: Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz günlerde AcunMedya Akademi'de öğrencilerle buluşan Acun Ilıcalı, konferans sonrası "Survivor 2022 All Star kadrosu" ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Kadronun belli olduğu bilgisini veren Acun ıIlıcalı isimleri duyuracakları tarih için yakın bir zamanı işaret etti.