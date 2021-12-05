Survivor yarışmacıları belli oldu mu, 2022 kadrosu açıklandı mı? Survivor All Star sezonu için geri sayım...
Survivor All Star sezonu için geri sayım devam ediyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda Survivor 2022 sezonuyla ilgili soruları yanıtlamıştı. Yarışmacıları ve formatıyla dikkat çeken yarışma, geçtiğimiz yıl ünlüler-gönüllüler formatıyla ekrana gelmişti. Peki, Survivor yarışmacıları belli oldu mu, 2022 kadrosu açıklandı mı?
All-Star takımları arasında gerçekleşecek olan mücadeleyi ekrana getirecek olan Survivor 2022 sezonu için artık çok kısa bir süre kaldı. Yarışmanın yeni sezonu öncesinde tarih bilgisinin yanı sıra kadroda yer alacak isimler de en çok merak edilen konuların başında geliyor.