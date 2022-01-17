Survivor 2022 hangi günler, haftada kaç gün olacak? Survivor All Star 2022 yayın bilgileri

15 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan Survivor All Star 2022, pazar akşamı da izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Survivor 2022 her bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşecek. Sürgün Adası uygulaması yarışmaya farklı bir boyut kazandırırken, Survivor 2022 ne zaman, hangi günler yayınlanacak araştırılmaya devam ediyor.