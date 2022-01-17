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Survivor 2022 hangi günler, haftada kaç gün olacak? Survivor All Star 2022 yayın bilgileri

#Survivor 2022#Survivor 2022 Hangi Günler#Survivor All Star 2022

Survivor All Star 2022 ilk günden itibaren nefes kesen mücadelelerle izleyenleri ekrana bağlamayı başarıyor. Tanıtımları ve kadrosunun açıklanmasıyla başlayan Survivor 2022 araştırmaları devam ediyor. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri yayınlanmış olan Survivor 2022 hangi günler ve haftada kaç gün yayınlanacak merak konusu oldu. İşte Survivor All Star 2022 yayın saati ve günleri...

1/3Survivor 2022 hangi günler, haftada kaç gün olacak Survivor All Star 2022 yayın bilgileri

15 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan Survivor All Star 2022, pazar akşamı da izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Survivor 2022 her bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşecek. Sürgün Adası uygulaması yarışmaya farklı bir boyut kazandırırken, Survivor 2022 ne zaman, hangi günler yayınlanacak araştırılmaya devam ediyor.

2/3SURVİVOR 2022 HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK

SURVİVOR 2022 HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Cumartesi akşamı başlayan Survivor 2022 All Star 16 Ocak Pazar akşamı da TV8 yayın akışında yer aldı. Survivor 2022 yeni fragmanına göre bu akşam da yarışma ekranlarda olacak.

3/3SURVİVOR 2022 HAFTADA KAÇ GÜN OLACAK

SURVİVOR 2022 HAFTADA KAÇ GÜN OLACAK?

TV8 yayın akışına göre bu hafta pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri Survivor 2022 yeni bölümleriyle saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak. TV8 yayın akışında 20 Ocak Perşembe ve 21 Ocak Cuma akşamları ise aynı saatte O Ses Türkiye yarı final ve final bölümleri yer alıyor.

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