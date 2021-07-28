Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu Çeşme'de!

Yaz geldi, ünlü isimler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektife yansıyanlar!
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Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu önceki gün Çeşme’deki Before Sunset Beach’te görüntülendi. 6 ay süren “Survivor” macerasının yorgunluğunu arkadaşlarıyla sahilde atan Kalaycıoğlu, gün boyu deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Kalaycıoğlu’nun fit hali dikkat çekti. Sıcaktan bunalan Aleyna Kalaycıoğlu’nun denize girdiği anlar ise objektiflere böyle yansıdı. (Deniz BOY)
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Bodrum’da dinleniyor
“Magazin D Pazar” programını sunan Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz, Bodrum tatilinde görüntülendi. Yılmaz, Gündoğan’daki Casa Costa Otel’in plajında denize girerken objektife yansıdı. (Ali KESER)
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Deniz eğlencesi
Bodrum’da tatil yapan Merve Özbey, önceki gün eşi Kenan Koçak’la Yalıkavak Miya Beach’teydi. Önce jet-ski’ye binen şarkıcı, eşinin de yönlendirmesiyle aracı kullanmayı kısa sürede öğrendi. Özbey sonra da deniz scooter’ını denedi. (Ali KESER)
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Bir de böyle çek
Ziynet Sali, arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü şarkıcı önceki gün Torba Moyo Otel’in plajında görüntülendi. Elinde kokteyliyle uzun süre telefonda konuşan Sali, daha sonra arkadaşından fotoğrafını çekmesini istedi. Şarkıcı, locasında bol bol poz verdi. (Ali KESER)
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Moda çekimİ
Algı Eke bir moda çekimi için objektif karşısına geçti. Fotoğrafçı Özlem Barış’a poz veren ünlü oyuncu, çekimden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Kaslı vücuduyla dikkat çeken Eke’nin fotoğrafları, takipçilerinden tam not aldı.
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Doğal güzel
Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye’nin annesi Hasibe’yi canlandıran Açelya Devrim Yılhan, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yılhan, önceki gün bir kayanın üzerine oturduğu karesini “Gün sonu” notuyla beğeniye sundu. Hayranları oyuncunun fotoğrafına “Doğal güzelsin” diye yorum yaptı.
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Tatil pozu
Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner, oyuncu arkadaşı Şükran Ovalı’yla Ege tatiline devam ediyor. Altuner, son olarak mavi mayosu ve kimonosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu, fotoğrafa şu notu yazdı: “Çekiyorlar. Durduramıyorum.”
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En güzel saatler
Demet Şener önceki gün Instagram hesabında annesinin çektiği bikinili bir karesini paylaştı. Düzenli bir şekilde pilates ve yoga yapan eski model, havuz başındaki karesini “En güzel saatler, sessizlik, keyif, annemin gözünden. Güzel bir gün olsun hepimize” notunu düştü.
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Köpeğini yüzdürdü
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Mine Tugay, sıcaktan bunalan köpeğini evinin bahçesindeki havuzda yüzdürdü. Ünlü oyuncu, havuzun bir köşesinde verdiği pozun altına da “Çocuğu yüzdüreceğim” diye yazdı.
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Çok mutlu bir gün
Nur Fettahoğlu ve Birce Akalay, önceki gün Bodrum’daki Dalga Beach’te buluştu. İkiliye yakın arkadaşları İlksen Utlu da eşlik etti. Arkadaş grubu sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarına “Kavuşmuşsak, çok mutlu bir gün” notunu düştü.
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Sezonu açtı
Pelin Karahan, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Ünlü oyuncu önceki gün yazlık selfie’sini Instagram’da paylaştı. Kulağına taktığı çiçekle poz veren Karahan’ın bu karesi takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
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Sandokan’a hazırlık
Spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile uzun süre Türkiye’de tatil yapan Can Yaman, İtalya’ya döndü. Kasım ayında çekimleri başlayacak “Sandokan” dizisinin hazırlıklarına başlayan ünlü oyuncu önceki gün spor yaparken çekilen videosunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.
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Havuzda mayo çekimi
Azeri model Günay Musayeva, Çeşme’de hem tatil hem de iş yapıyor. Ünlü model önceki gün plaj giyim markası Loud’un 2021 yaz modellerini tanıttı. Musayeva, iddialı mayosuyla havuz başında poz verdi.
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İkisi de benden
Komedyen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, çocuklarıyla Çeşme tatiline devam ediyor. Berfu Yenenler önceki gün oğulları Kuzey ve Mete ile çimlerin üzerine uzanırken çektirdiği fotoğrafı esprili bir notla beğeniye sundu: “İkisinin de benden çıkmış olması...”
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Denge de bir yere kadar
Bodrum’da tatil yapan Begüm Kütük, önceki gün kaldırımın kenarında yürümeye çalıştığı anların videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu o videonun altına esprili bir de not düştü: “Zannedersin gökdelen çatısında yürüyor. Denge de bir yere kadar.”