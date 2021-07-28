Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu Çeşme'de!

İkisi de benden Komedyen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, çocuklarıyla Çeşme tatiline devam ediyor. Berfu Yenenler önceki gün oğulları Kuzey ve Mete ile çimlerin üzerine uzanırken çektirdiği fotoğrafı esprili bir notla beğeniye sundu: “İkisinin de benden çıkmış olması...”