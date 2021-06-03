Survivor 2021 Ünlülerle Anlat Bakalım! Eypio kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne?
Son dönemlerin gözde rapçisi Eypio, dün akşam yayınlanan Survivor 2021 yarışma programında “Ünlülerle Anlat Bakalım” oyununda yer aldı. O Ses Türkiye Rap yarışmasında da jüri koltuğunda oturan Eypio’nun hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Eypio kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ünlü rapçi Eypio’nun hayatı…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Eypio, son zamanlarda öne çıkan rap şarkıları ve ünlülerle düetleriyle dinleyenlerin beğenisini kazandı. O Ses Türkiye Rap yarışmasında da geçtiğimiz sezonda jüri üyesi olan Eypio’nun hayatı, gerçek adı, kaç yaşında olduğu izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte rapçi Eypio ile ilgili bilgiler.
2
EYPİO KİMDİR, NERELİ, GERÇEK ADI NE?
Eypio adıyla müzik piyasasında bilinen Abdurrahim Akça, 1980'de Afganistan'dan göç eden bir Türkmen anne babanın çocuğu olarak 2 Şubat 1983 tarihinde Konya'da doğdu. 2002 yılına kadar İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan ünlü rapçi, 2002'de Hollanda'ya gitti ve ilk kayıtlarını Hollanda'da yabancı bir grupla yaptı.
Daha sonra tek başına çalışmaya başladı ve ilk albümü A.P.O E.P'yi 2005 yılında çıkarttı. Hollanda'daki çalışmalarına devam eden A.P.O, 2006 yılında RapFabriek'i çıkardı.
3
2007 yılında Hırsız Var isimli albüm geldi. 2008 yılında Türkiye'ye dönen A.P.O, dördüncü underground albümü olan Apollo'yu çıkarttı. A.P.O, 2009 Şubat'ında piyasaya çıkan Fuat'ın Kalbüm albümünde konuk sanatçı olarak yer aldı.
Ardından 2009 Mayıs ayında vizyona giren sinema filmi Adab-ı Muaşeret'in Soundtrack'i için Sultana'yla düet çalışması yaptı.
2009 Haziran'ında kendi müzik stüdyosunu kurdu.
2013 yılında mzüik sektöründe Eypio adını kullanmaya başladı.
4
2013 yılında Ayrım Yok adlı video klibini paylaşan Eypio, 2014 yılında Beton Duvar albümündeki Kral Çıplak ve Ay Kızım adlı parçalara klip çekti. 24 Aralık 2015 tarihinde Burak King ile birlikte yaptığı "Günah Benim" adlı single parçası 180 milyon izlenmeyi geçerek büyük başarı gösterdi.
17 Haziran 2016 tarihinde Burak King ile birlikte Ay Bizim Yıldız Bizim adlı milli takım parçasının yayınladılar.
1 Temmuz 2016 tarihinde Günah Benim isimli albümü çıkardı. Massaka'nın Katliam 4 adlı toplu parçasında yer aldı.
Son olarak bu yıl O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri üyeliği yapmasıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.