Survivor 2021 Ünlülerle Anlat Bakalım! Eypio kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne?

2013 yılında Ayrım Yok adlı video klibini paylaşan Eypio, 2014 yılında Beton Duvar albümündeki Kral Çıplak ve Ay Kızım adlı parçalara klip çekti. 24 Aralık 2015 tarihinde Burak King ile birlikte yaptığı "Günah Benim" adlı single parçası 180 milyon izlenmeyi geçerek büyük başarı gösterdi.



17 Haziran 2016 tarihinde Burak King ile birlikte Ay Bizim Yıldız Bizim adlı milli takım parçasının yayınladılar.



1 Temmuz 2016 tarihinde Günah Benim isimli albümü çıkardı. Massaka'nın Katliam 4 adlı toplu parçasında yer aldı.



Son olarak bu yıl O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri üyeliği yapmasıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.