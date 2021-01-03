Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu– Survivor 2021 ne zaman başlayacak, Gönüllüler takımı açıklandı mı?

Survivor 2021 sezonu için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Cemal Can Canseven’in şampiyon olduğu Survivor, bu yıl ocak ayının ilk günlerinde ekranlara dönüş yapacak. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor, 9 Ocak 2021 Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Survivor yayın tarihinin belli olmasıyla birlikte gözler Survivor yarışmacılarına çevrildi. Survivor’ın açıklanan ilk kadrosu Ünlüler oldu. Gönüllüler takımının da kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor. İşte Survivor 2021 Ünlüleri…