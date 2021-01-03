Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu– Survivor 2021 ne zaman başlayacak, Gönüllüler takımı açıklandı mı?
Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu. Yayınlanan fragmanla birlikte Survivor’a gidecek ünlülerin tam listesi paylaşıldı. Fragmanda Aşk-ı Memnu'nun çocuk yıldızı Bülent'i canlandıran Batuhan Karacakaya'nın sözleri dikkat çekti. Survivor Ünlüler yarışmacılarından bazıları fragmandan önce de paylaşılmıştı. Peki, Survivor 2021 yarışmacıları arasında hangi ünlüler var? Gönüllüler takımı açıklandı mı? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?
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Survivor 2021 sezonu için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Cemal Can Canseven’in şampiyon olduğu Survivor, bu yıl ocak ayının ilk günlerinde ekranlara dönüş yapacak. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor, 9 Ocak 2021 Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Survivor yayın tarihinin belli olmasıyla birlikte gözler Survivor yarışmacılarına çevrildi. Survivor’ın açıklanan ilk kadrosu Ünlüler oldu. Gönüllüler takımının da kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor. İşte Survivor 2021 Ünlüleri…