Survivor 2021 kadrosunda değişiklik- Kim ünlüler takımına gitti? İşte değişen Survivor 2021 kadrosu (Ünlüler ve Gönüllüler)
Survivor 2021 sezonu 9 Ocak tarihinde açılışı yaptı. Köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla adaya gelen Acun Ilıcalı sosyal medyaya damga vurdu. Bu sezon da Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle yayınlanacak olan Survivor 2021’de yeni sezonun ilk oyunu oynandı. Gönüllüler Survivor 2021'deki ilk ödül oyununu 5-1'lik skorla kazandı. İlk konseyde yarışmacılardan biri ise yapılan oylama ardından takım değiştirdi. Peki, Survivor 2021 kadrosunda kimler var? İşte değişen Survivor 2021 kadrosu (Ünlüler ve Gönüllüler)
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Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu 2021 sezonuna kısa bir süre kala ortaya çıkan Survivor, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Survivor 2021 sezonunun ilk bölümünde Gönüllüler takımındaki kadın yarışmacılardan biri Ünlüler ekibine dahil oldu. 6 erkek 6 kadın olmak üzere 12 yarışmacıdan oluşan gönüllüler takımı Survivor'ın ilk günü konseye gitti. 6 kadın yarışmacıdan birinin ünlüler takımına geçmesi için oylama yapan gönüllüler, ünlüler takımına İlayda Şeker'i gönderdi ve takımlar 11-11 eşitlendi.
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ACUN ILICALI'NIN ÇOK KONUŞULAN GİRİŞİ
Adaya köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla gelen Acun Ilıcalı sosyal medyaya damga vurdu. Innespace Seabreacher olarak bilinen deniz aracı bir yunusun hareketini taklit etme kabiliyetine sahip.
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ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
İsmail Balaban Melis Sezer Çağrı Atakan Meryem Kasap Hayrettin Barış Özbek Merve Aydın Batuhan Karacakaya Öykü Çelik Cemal Hünal İlayda Şeker
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GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
Yiğit Poyraz Sancakay Ilım Morgül Emin Günenç Sena Özdemir Steven Salam Aleyna Kalaycıoğlu Hanzade Ofluoğlu Yunus Emre Karabacak Sultan Reşat Hacıahmetoğlu Ayşe Yüksel Uğurtan Dora