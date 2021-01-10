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Haber Giriş: 10 Ocak 2021 - 11:21 | 

Survivor 2021 kadrosunda değişiklik- Kim ünlüler takımına gitti? İşte değişen Survivor 2021 kadrosu (Ünlüler ve Gönüllüler)

Survivor 2021 sezonu 9 Ocak tarihinde açılışı yaptı. Köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla adaya gelen Acun Ilıcalı sosyal medyaya damga vurdu. Bu sezon da Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle yayınlanacak olan Survivor 2021’de yeni sezonun ilk oyunu oynandı. Gönüllüler Survivor 2021'deki ilk ödül oyununu 5-1'lik skorla kazandı. İlk konseyde yarışmacılardan biri ise yapılan oylama ardından takım değiştirdi. Peki, Survivor 2021 kadrosunda kimler var? İşte değişen Survivor 2021 kadrosu (Ünlüler ve Gönüllüler)

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Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu 2021 sezonuna kısa bir süre kala ortaya çıkan Survivor, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Survivor 2021 sezonunun ilk bölümünde Gönüllüler takımındaki kadın yarışmacılardan biri Ünlüler ekibine dahil oldu. 6 erkek 6 kadın olmak üzere 12 yarışmacıdan oluşan gönüllüler takımı Survivor'ın ilk günü konseye gitti. 6 kadın yarışmacıdan birinin ünlüler takımına geçmesi için oylama yapan gönüllüler, ünlüler takımına İlayda Şeker'i gönderdi ve takımlar 11-11 eşitlendi.

2ACUN ILICALININ ÇOK KONUŞULAN GİRİŞİ
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ACUN ILICALI'NIN ÇOK KONUŞULAN GİRİŞİ

Adaya köpek balığı şeklinde bir deniz aracıyla gelen Acun Ilıcalı sosyal medyaya damga vurdu. Innespace Seabreacher olarak bilinen deniz aracı bir yunusun hareketini taklit etme kabiliyetine sahip.

3ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
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ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
İlayda Şeker

4GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
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GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Yiğit Poyraz
Sancakay Ilım Morgül
Emin Günenç
Sena Özdemir
Steven Salam
Aleyna Kalaycıoğlu
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
Ayşe Yüksel
Uğurtan Dora

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