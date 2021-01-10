Survivor 2021 kadrosunda değişiklik- Kim ünlüler takımına gitti? İşte değişen Survivor 2021 kadrosu (Ünlüler ve Gönüllüler)

Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu 2021 sezonuna kısa bir süre kala ortaya çıkan Survivor, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Survivor 2021 sezonunun ilk bölümünde Gönüllüler takımındaki kadın yarışmacılardan biri Ünlüler ekibine dahil oldu. 6 erkek 6 kadın olmak üzere 12 yarışmacıdan oluşan gönüllüler takımı Survivor'ın ilk günü konseye gitti. 6 kadın yarışmacıdan birinin ünlüler takımına geçmesi için oylama yapan gönüllüler, ünlüler takımına İlayda Şeker'i gönderdi ve takımlar 11-11 eşitlendi.