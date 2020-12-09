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Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 10:55 | 

Survivor 2021 kadrosu için Batuhan Karacakaya iddiası!

Survivor 2021 kadrosu şekillenmeye devam ederken yeni isimler gündemde yer alıyor. Cemal Hünal'ın resmen Survivor 2021 kadrosuna katıldığının açıklanmasının ardından gözler yeni isimlere çevrildi. Survivor 2021 ile gündeme gelen bir diğer isim ise Batuhan Karacakaya oldu. İşte, Survivor 2021 kadrosu için Batuhan Karacakaya iddiası

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Aşk-Memnu'da Bülent karakteri ile akılarda yer edinen Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 ile gündemde yer almaya başladı. Yavaş yavaş belirginleşen Survivor 2021 kadrosu içerisinde Batuhan Karacakaya'nın da yer alacağı iddia edildi. Karacakaya'nın Survivor 2021'e Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından katılan üçüncü kişi olacağı iddiaları ise sosyal medya hesabından yaptığı, "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak" paylaşım dolayısıyla kuvvetlendi.

Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler;

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Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde dünyaya geldi.

Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.

3Dizileri
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Dizileri

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

4Filmleri
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Filmleri

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012

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