Survivor 2021 kadrosu için Batuhan Karacakaya iddiası!

Aşk-Memnu'da Bülent karakteri ile akılarda yer edinen Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 ile gündemde yer almaya başladı. Yavaş yavaş belirginleşen Survivor 2021 kadrosu içerisinde Batuhan Karacakaya'nın da yer alacağı iddia edildi. Karacakaya'nın Survivor 2021'e Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından katılan üçüncü kişi olacağı iddiaları ise sosyal medya hesabından yaptığı, "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak" paylaşım dolayısıyla kuvvetlendi.



Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler;