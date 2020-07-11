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Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 09:51,

Survivor 2020'de ilk yarı finalist belli oldu!

Şubat ayında başlayan Survivor mücadelesinde sona gelindi. Şampiyonun belirlenmesine günler kala yarışmacılar, finalist olabilmek için parkura çıktı. Dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu canlı olarak ekrana geldi. İşte Suvivor'da yaşananlar!

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Berkan, Cemal Can, Yasin ve Barış'ın kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışlarda eşleşmeler kura ile gerçekleştirildi.

2BERKAN YARI FİNALDE
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BERKAN YARI FİNALDE!

Nefes kesen yarışın sonunda beş galibiyete ulaşan Berkan yarı finale yükseldi.

3İKİNCİ FİNALİST KİM OLACAK
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İKİNCİ FİNALİST KİM OLACAK?

Yarı finale yükselmeyi başaran diğer bir isim ise Cumartesi akşamı oynanacak bireysel dokunulmazlık oyunu ile belli olacak...

4BÜYÜK FİNALİN ADRESİ BELLİ OLDU
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BÜYÜK FİNALİN ADRESİ BELLİ OLDU

Yarı final oyunu ardından Acun Ilıcalı, yarışmacılara sürprizini açıkladı. Ilıcalı, büyük finalin Galataport’ta yapılacağını söyledi.

5TEKNEYLE FİNAL ALANINA GİDİLECEK
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TEKNEYLE FİNAL ALANINA GİDİLECEK

Acun Ilıcalı, "Galataport'taki inşaata bizim için ara verildi. Galataport final bölümleri için özel olarak hazırlanıyor. Yarışmacılar uçaktan indikten sonra tekneyle final alanına gelecekler" dedi.

6SÜRAT TEKNESİ İLE TUR
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SÜRAT TEKNESİ İLE TUR

Yarışmacılar dokunulmazlık oyunu sonrası Acun Ilıcalı'nın sürat teknesi ile Dominik sahillerinde tura çıktılar.

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HATIRA POZU

Cemal Can'ın hız korkusu arkadaşlarını gülme krizin soktu. Ekip, gezi sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.

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