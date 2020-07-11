Survivor 2020'de ilk yarı finalist belli oldu!

Şubat ayında başlayan Survivor mücadelesinde sona gelindi. Şampiyonun belirlenmesine günler kala yarışmacılar, finalist olabilmek için parkura çıktı. Dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu canlı olarak ekrana geldi. İşte Suvivor'da yaşananlar!
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Berkan, Cemal Can, Yasin ve Barış'ın kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışlarda eşleşmeler kura ile gerçekleştirildi.
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BERKAN YARI FİNALDE!
Nefes kesen yarışın sonunda beş galibiyete ulaşan Berkan yarı finale yükseldi.
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İKİNCİ FİNALİST KİM OLACAK?
Yarı finale yükselmeyi başaran diğer bir isim ise Cumartesi akşamı oynanacak bireysel dokunulmazlık oyunu ile belli olacak...
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BÜYÜK FİNALİN ADRESİ BELLİ OLDU
Yarı final oyunu ardından Acun Ilıcalı, yarışmacılara sürprizini açıkladı. Ilıcalı, büyük finalin Galataport’ta yapılacağını söyledi.
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TEKNEYLE FİNAL ALANINA GİDİLECEK
Acun Ilıcalı, "Galataport'taki inşaata bizim için ara verildi. Galataport final bölümleri için özel olarak hazırlanıyor. Yarışmacılar uçaktan indikten sonra tekneyle final alanına gelecekler" dedi.
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SÜRAT TEKNESİ İLE TUR
Yarışmacılar dokunulmazlık oyunu sonrası Acun Ilıcalı'nın sürat teknesi ile Dominik sahillerinde tura çıktılar.
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HATIRA POZU
Cemal Can'ın hız korkusu arkadaşlarını gülme krizin soktu. Ekip, gezi sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.