Survivor 2020’de dün kim elendi? İşte Survivor 3. hafta SMS sıralaması
Survivor 2020’nin 3 Mart tarihli bölümünde sezonun üçüncü eleme konseyi gerçekleşti. Eleme potasına kalan üç isimden biri SMS sıralamasına göre Survivor’a veda etti. Eleme konseyi ardından Ünlüler takımı bir kişi eksilmiş oldu. Peki, Survivor 2020’de dün kim elendi? İşte Survivor SMS sıralamasına göre elenen isim ve son bölümde yaşananların kısa bir özeti
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1
2020 sezonu Ünlüler – Gönüllüler konseptiyle yayınlanan Survivor'da bir eleme bölümü daha geride kaldı. Yarışmacılar eleme konseyi öncesinde iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. Arkadaşlarından gelen mesajlara ulaşmak isteyen yarışmacılar kıyasıya bir mücadele gösterdi. Peki, iletişim oyununu kim kazandı? Survivor’da 2020’de dün kim elendi?
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İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Avantaj oyununda Ünlülerde erkeklerden Parviz, Sercan, Mert ve kadınlarda Elif, İrem, Aycan sahaya çıktı. Gönüllülerde ise erkeklerden Tayfun, Burak, Ceyhun ile kadınlarda Evrim, Gizem ve Nisa seçildi. Kadınlar ve erkeklerde oyunun galibi Ünlüler takımı oldu. Arkadaşlarından haber alan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.
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SURVİVOR’DAN KİM ELENDİ?
Survivor’un üçüncü haftasında Dokunulmazlığı kaybeden takım Ünlüler olmuş, çoğunluğun oyuyla potaya Derya Can kalmıştı. Eleme konseyinde Survivor 3. hafta SMS sıralamasının belli olmasıyla birlikte diğer 2 eleme adayı da açıklandı. SMS sıralaması neticesinde bir kişi ıssız adaya veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi?
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Sıralamada ilk iki sırayı alan Ersin ve Barış, Ünlülerden İrem ve Sercan'ı eleme adayı olarak gösterdiler. Bu üç eleme adayı arasında en az SMS oyu alan Derya Can, Survivor'dan elendi.
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Survivor'da 3. hafta Ünlüler takımı SMS sıralaması şöyle ;