Survivor 2020 yeni takımlar belli oldu: Survivor'da takım kaptanları kimler? İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları
Survivor'da kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor yeni takımları, yarışmanın 10 Haziran tarihli ekranlara gelen 103. bölümünde belli oldu. Çeyrek finalden önce son kez kurulan takımlar, oynanan kaptanlık oyununda birinci olan yarışmacılar tarafından seçildi. İlginç anların yaşandığı Survivor kaptanlık oyunu mücadelesinde, geçen hafta aynı takımda olan iki isim en iyi performansı göstererek kaptan oldu. Nisa'nın Sercan'la aynı takımda olmak istememesi ise dikkat çekti. İşte, Survivor 2020 yeni takımları ve kaptanlık oyununun kazananları.
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Şampiyonluk için geri sayımın devam ettiği Survivor ünlüler gönüllüler kaptanlık mücadelesi ile ekranlara geldi. Büyük finale kısa süre kala ikinci ve son kez Survivor 2020'de kırmızı ve mavi takımlar seçildi. Survivor kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Ardahan, istedikleri isimleri takımlarına aldı. Mavi takıma Nisa'yı seçmek isteyen Ardahan'a gelen yanıt ise şaşkınlık yarattı. İşte, Survivor 2020 103. son bölüm özeti ve Survivor'da yeni takımlar...
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SURVİVOR 2020 KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de yarışmacılar yeni takımları seçmek için parkurda kaptanlık mücadelesi verdi. Ardahan'ın atışlarının göz doldurduğu gecede, Evrim ile Cemal Can arasında kıran kırana mücadelede yaşandı. Ardahan ve Yasin'in parkurda yaşadıkları kavga ise oyunda gerginlik yarattı.
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Bencthe otururken suluğu eliyle vuran Yasin, takım arkadaşları Ardahan ve Cemal Can'ın tepkisini çekti. Ardından Ardahan ve Yasin arasında tansiyon yükseldi. İki yarışmacıyı araya giren diğer yarışmacılar sakinleştirdi.
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Oyunda en iyi performansı gösteren ilk dört isim Cemal Can, Arda, Evrim ve Yasin oldu. İlk iki ismi belirlemek için aralarında yarışan dört yarışmacı da mavi takımda yer aldı.
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda ilk kaptan Ardahan, ikinci kaptan da Cemal Can seçildi.
Ardahan Nisa'yı mavi takıma seçmek isteyince, Nisa "Ben Sercan'la aynı takımda olmak istemiyorum" yanıtını verdi.
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SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?
Takım kaptanları seçilen Cemal Can ve Ardahan Survivor yeni takımları seçti.
Konseyde mavi takımın yarışmacılarını belirleyen Ardahan, Sercan, Yasin, Elif ve Evrim'i seçti.
Kırmızı takım seçme hakkı kazanan Cemal Can ise Berkan, Nisa ve Barış'ı takıma aldı.