Televizyon Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 03:16 , 11 Haziran 2020 - 03:23

Survivor 2020 yeni takımlar belli oldu: Survivor'da takım kaptanları kimler? İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Survivor'da kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor yeni takımları, yarışmanın 10 Haziran tarihli ekranlara gelen 103. bölümünde belli oldu. Çeyrek finalden önce son kez kurulan takımlar, oynanan kaptanlık oyununda birinci olan yarışmacılar tarafından seçildi. İlginç anların yaşandığı Survivor kaptanlık oyunu mücadelesinde, geçen hafta aynı takımda olan iki isim en iyi performansı göstererek kaptan oldu. Nisa'nın Sercan'la aynı takımda olmak istememesi ise dikkat çekti. İşte, Survivor 2020 yeni takımları ve kaptanlık oyununun kazananları.