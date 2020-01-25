Bir ay da olsa görevimi yerine getirdim! Dördüncü takıma selam olsun

Askerde çekildiği fotoğrafları paylaşan Karabulut, ‘Hayatımız her anını doya doya yaşarken aynı zamanda mutluluğun ve sevginin paylaşarak büyüdüğünü unutmamamız için bize hep mesajlarla gelirken bunun farkında olmamak nankörlük olur. 1 ay olsa görevimi yerine getirdiğim için çok mutlu onurlu ve gururluyum. 4. takıma selam olsun. Ve merak edenler için söyleyebilirim ki geri döndüm. Bu hafta sıcağı sıcağına askerlik öncesi ve sonrası duygularımla alakalı videom sizlerle YouTube'da, en az sizin kadar heyecanlı ve meraklıyım. Geri döndüm derken şaka değil di artık sabahları öyle rahat kalkmak yok’ mesajını paylaştı.