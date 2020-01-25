Bir ay da olsa görevimi yerine getirdim! Dördüncü takıma selam olsun
Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının erkek ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz? İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Survivor 2020 yarışmasıyla adını duyuran Berkan Karabulut vatani görevini yaptı. Askerden dönen Karabulut duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi.
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 yarışmasının sona ermesiyle birlikte yarışmacılar özel hayatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yarışmaya sonradan dahil olmasına rağmen dördüncü olmayı başaran Berkan Karabulut geçtiğimiz ay vatani görevini yapmak için askere gitmişti. Terhis olan Berkan Karabulut sosyal medya hesabından müjdeyi verdi.
Askerde çekildiği fotoğrafları paylaşan Karabulut, ‘Hayatımız her anını doya doya yaşarken aynı zamanda mutluluğun ve sevginin paylaşarak büyüdüğünü unutmamamız için bize hep mesajlarla gelirken bunun farkında olmamak nankörlük olur. 1 ay olsa görevimi yerine getirdiğim için çok mutlu onurlu ve gururluyum. 4. takıma selam olsun. Ve merak edenler için söyleyebilirim ki geri döndüm. Bu hafta sıcağı sıcağına askerlik öncesi ve sonrası duygularımla alakalı videom sizlerle YouTube'da, en az sizin kadar heyecanlı ve meraklıyım. Geri döndüm derken şaka değil di artık sabahları öyle rahat kalkmak yok’ mesajını paylaştı.
Ümit Besen, Instagram hesabında nostalji yaptı. Ünlü şarkıcı askerlik pozunu “1976- 3. Tugay Jandarma Onbaşı Kurs Bölüğü, Kütahya” notuyla takipçileriyle paylaştı.
Alişan paylaştığı bu fotoğrafın altına şu notu düştü; ‘Hayırlı güzel haberler alacağımız bir hafta olsun İnşallah... Armoni Mızıkası benim daha 13 ayım var, o tezkereci asker hatırası’
Bedelli askerlikten yararlanan Manuş Baba’nın saçı ve sakallarını kestikten sonra bambaşka birine dönüşmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
Son dönemde aldığı kilolarla gündeme gelen Çağatay Ulusoy bedelli askerlik görevini yapmak için Ankara'daki birliğine teslim oldu. Kamuflaj giyip objektiflere poz veren yakışıklı oyuncu görüntüsüyle sevenlerinden tam not aldı. Ulusoy, 21 gün askerlik görevinin ardından tezkeresini aldı.
Askerlik öncesi saçlarını ve sakallarını kestiren Yaman'ın görüntüsünü kuaförü paylaştı. Ünlü oyuncunun yeni imajı sosyal medyada olay oldu...
Uzun zamandır 'tbt' yapmıyordum... Bugünün tbt'si 2003 yılından... Karşınızda Denizli 11'inci piyade tugay komutanlığı 291'inci kısa dönem S1 personel şube yazıcısı piyade çavuş Arda Türkmen... Denizli, Aydın, Söke'ye bağlı birlikleriyle 24 saat kesintisiz mesaili şube... Acısıyla tatlısıyla, derdiyle tasasıyla, kederiyle neşesiyle yaptık vatani görevimizi... Bedelini gece nöbetinde, devriyesinde, mesaisinde ödediğimiz vatani görevimizi ...
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı askerlik yaptığı yıllara ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Karadağlı 1994 yılında Amasya'da çekilen fotoğrafın altına şunları yazdı; Askerliğimi nerede yaptığımı soran çok kişi var. Acemi birliği Amasya, usta birliği Gaziantep... Bu fotoğraf acemi birliğinde çekildi.. 22. Alay Çavuş Talimgâh Bölüğü. 1994 Amasya... Yanımda da hala çok yakın arkadaşım Ali Tirkeş..
ALTAN GÖRDÜM
Ünlü oyuncu Altan Gördüm askerlik fotoğrafını "Asker olmuştum piyade" notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.
Emre Belözoğlu - Ali Güneş
Askerliğini 2008 yılında Burdur 58. Piyade Eğitim Alayında 'Yurt Dışı Dövizle Bedelli' olarak yapan ünlü futbolcular Emre Belözoğlu ile Ali Güneş...
Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan askerlik yaptığı dönemde çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
“Elin Oğlu” programıyla yıldızı parlayan Rus oyuncu Andrey Polyanin’in, Türk vatandaşlığına geçtiği ve 2010 yılında İstanbul’da askerlik yaptığı ortaya çıktı.
İsmail BAYRAK
Türkiye serüveni ailesinin emeklilikten sonra Antalya’ya yerleşmesiyle başlayan Andrey Polyanin “Kalk Gidelim” dizisi ve “Kırımlı” filminde rol almıştı.
AHMET ÇEVİK
Sene 1999 Kilis'te yaptım askerliğimi...Ülkemin ve devletimin bana ihtiyacı olduğu yerde ve görevde seve seve yer alacağımı bilmenizi isterim..Şehit olan bütün askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum...Son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm.
Peker, yaklaşık 35 yıl önce çekilen fotoğrafının altına "Bahriyeli Hakan Peker Karamürsel Eğitim Merkezi. Rahmetli Tuğamiral Yaşar Önkal'ın şoförü" notunu düştü.
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