Survivor 2020 şampiyonu SMS ile belli oldu.. Survivor'u kim kazandı? Barış mı, Cemal Can mı? İşte sezonun şampiyonu
Survivor yarışmasının sezon şampiyonu gelen SMS oyları ile açıklandı. Cemal mi şampiyon olacak yoksa Barış mı sorusu dün akşam gelen SMS'ler sonucunda açıklandı. Acun Ilıcalı, Galataport'da düzenlenen finalde şampiyon olan ismi anons etti.. İşte Survivor 2020 şampiyonu
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Şubat ayında Dominik'te serüvenine başlayan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de sona gelindi. 22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor 2020'nin büyük finali salı akşamı gerçekleşti. İstanbul Galataport’ta düzenlenen Survivor final gecesine, finalistler Cemal Can ve Barış özel tekne ile geldi.
Gecenin son saatlerinde SMS oylarının açılması sonucu Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can oldu. Survivor şampiyonu Cemal Can ve ikinci olan Barış final anında duygusal konuşma yaptı. İşte, Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler şampiyonu ve tüm yaşananlar.
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SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de büyük final gece yarısı gerçekleşti. Yarışmacı aileleri ve eski yarışmacıların katıldığı İstanbul’daki özel gecede, SMS oylaması sonucunda, Survivor 2020 finalinde SMS birincisi olan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. Aylar süren mücadele sonunda, en fazla oyu alarak, Survivor 2020 sezonu şampiyonluğuna ismini yazdıran Cemal Can oldu. Survivor büyük ödülünü kazanan Cemal Can kupayı kaldırırken gözyaşlarına hakim olamadı. Survivor ikincisi Barış ise hayallerine ve büyük ödüle veda etti.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Survivor şampiyonu olan Cemal Can, sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Cemal Can, son kez duygularını paylaştı. Cemal Can şunları söyledi;
Tek kazanan değil burada iki kazanan var. Hayaldi gerçek oldu. Hayallerinizin peşinden gidin. Sonucu ne olursa olsun hayallerinizin peşinden gidin ve birbirinizin kabini kırmayın. Hayat çok kısa.
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Ünlüler Gönüllüler sezonu ile bu yıl ekranlara gelen Survivor 2020'de toplam 22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesinde sona gelindi. Yasin, Cemal Can, Barış'ın son 3'e kalmayı garantilediği Survivor 2020'de ilk final etabı İstanbul Galataport'ta düzenlendi. Eski yarışmacılar ve Survivor finalistlerinin aileleri, finale kalan son 3 isme destek vermek için geceye katıldı. Büyük oylama sonucunda Yasin elenirken, Cemal Can ve Barış Survivor finaline kaldı. İşte, Survivor 135. son bölümde elenen isim ve Survivor finalisti olan son iki yarışmacı...
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin büyük finali İstanbul Galataport'ta düzenlendi. Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a dün gece saatlerinde gelen Cemal Can, Yasin ve Barış, büyük final Survivor SMS'ine çıktı. SMS oylaması sonucunda, Survivor 2020 yarı finalinde en az oyu alan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı.Survivor'da şampiyonluğa saatler kala yarı finalinde en az SMS oyunu alarak hayallerine veda eden isim Yasin oldu. Böylece Survivor yarı finalinden elenen Yasin şampiyonluk hayallerine ve büyük ödüle veda etti.
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SURVİVOR FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU
Survivor’da gerçekleşen SMS sıralamasında Yasin'in veda etmesiyle finalistler belli oldu.
Survivor 2020 finalistleri Barış ve Cemal Can oldu. İki yarışmacı, yarın akşam İstanbul’da gerçekleşecek olan Survivor finalinde SMS oylamasına çıkacak. En fazla oyu alan isim Survivor 2020 şampiyonluğuna ismini yazdıracak.
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BARIŞ GÖZYAŞLARINI TUTUMADI
Acun Ilıcalı SMS sıralamasına göre finalistleri açıkladı. Sırasız olarak 1. finalisti açıklayan Ilıcalı, Barış'ın finale kaldığını söyledi. Survivor şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşan Barış gözyaşlarını tutamadı.
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CEMAL CAN İKİNCİ FİNALİST OLDU
Survivor SMS sıralamasına göre ikinci finalist olan Cemal Can, büyük sevinç yaşadı. Cemal Can, finalist olmasının ardından, duygularına hakim olamadı.
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SURVİVOR YARI FİNALİSTLERİ SAHNEYE GELDİ
İstanbul'da yapılan Survivor 2020'nin yarı finalinde, şampiyonun belli olmasına saatler kala Acun Ilıcalı Barış, Cemal Can ve Yasin'i sahneye davet etti. 3 yarı finalist canlı yayında duygularını ifade etti.
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Parkurda gösterdiği mücadelelerle dikkat çeken ve yarı finale yükselen Yasin, "Buraya gelen bütün eski Survivor yarışmacılarına ve ailelelerimize selam olsun. Bizim için zor bir Survivor oldu. Ama olsun biz zoru severiz. " dedi.
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Dokunulmazlık oyunlarındaki başarısıyla dikkat çeken Cemal Can ise "Çok güzel bir hikayeydi. Bu hikayede yer almak beni gururlandırıyor. Hepimiz ailelerimizin ve sevenlerimizin şampiyonu. Buralara kadar gelebildik. Çok guruluyum. Herkese teşekkürler" diye konuştu.
Yaşadığı sakatlıklar ile gündeme gelen Barış ise, şunları söyledi;
"Çok çektik, çok bekledik, çok sabrettik, çok emek verdik. O yüzden burdaki herkesin özel olduğunu düşünüyorum."
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ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
Acun Ilıcalı yarı finalde yarışmacılar hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı şunları söyledi;"
Dondurma konusunda Barış haksız değildi. Çünkü bizim prodüksiyon istenildiği kadar yenilebilir rahatlığını vermiş. Yani çok keskin şekilde bir ayrım yapılmamış"