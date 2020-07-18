Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ada hayatını anlattı: Dişlerimi parmaklarımla temizledim, en çok tuvalet zorladı!

En çok eleştirilen sık sık ağlamanızdı. Hep duygularınızı uçlarda mı yaşarsınız?



Ağlamak da gülmek gibi güzel bir şey. Neden duygularımızı içimizde saklayalım? Özel hayatımda da ağlarım. Ailemden böyle gördüm, biz duygularımızı içimizde tutmayız.



◊ Ada hayatı size ne öğretti?



Normal hayatta olgunlaşamayacağım bir seviyeye getirdi. Ne olursa olsun hayallerin peşinden gitmenin önemini gösterdi. Ailenin ve arkadaşların değerini daha çok anlamamı sağladı. Bu kadar güçlü bir karakter olduğumu düşünmüyordum. Ama bir kere düştüysem ertesi gün kat kat güçlü ayağa kalktım.