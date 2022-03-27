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Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, yeni sezonun Anlat Bakalım oyunu ile gündeme geldi. Oyunun görüntüleri ardından Cemal Can Canseven'in hayatı ve kariyeriyle ilgili araştırmalar başladı. Peki, Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli

İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 1996 yılında dünyaya geldi. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı.

2/3Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli

Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı.

3/3Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli

Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır. Cemal Can Canseven Survivor 2020’nin şampiyonu olmuştur.

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