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GeriMagazin Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can adayı unuttu! Danla Bilic ile tatile çıktı
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Magazin
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 12:29,

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can adayı unuttu! Danla Bilic ile tatile çıktı

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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'Survivor 2020' yarışmasının şampiyonu Cemal Can Cansever sosyal medya fenomeni dostu Danla Bilic ile tatile çıktı.

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Çeşme'ye giden ikiliden Danla Bilic, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

3YÜSRA GEYİK
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YÜSRA GEYİK

Bizim köy vardı ya uzaklarda ben gittim
Bir soru vardı ya cevapsız akıllarda ben bildim
Dünya çizgi çizgi değilmiş öyle değilmiş ben gördüm
Ermiş deme değilim gezgin deme değilim ben özgürüm sadece özgürüm
Benim hem yollarım hem sözlerim hem de konuşan gözlerim var
HürümÖzel olduğumdan değil çekip gittiğimden değil dedim ya ben özgürüm
Ben özgürüm
Bir zamanlar “Özgür Kız” vardı.
Bütün Anadolu'yu dolaşıp “sevdiğini” aradı.
Sevdiği erkekte onu.
Tarkan sayesinde kavuştular :)
Sevmek, özgürlüktür.

4BUSE TERİM
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BUSE TERİM

“Ben mesela, uçarım mesela, yerlere göklere sığamıyorum”

5FERMAN AKGÜL
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FERMAN AKGÜL

Kavuşma :)

6BÜLENT ŞAKRAK
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BÜLENT ŞAKRAK

Ali’yi sevenin derdi mi olur

7BİRCE AKALAY
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BİRCE AKALAY

Şerefe

8EZGİ AVCI
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EZGİ AVCI

Bodrum

9ZEYNEP TANDOĞAN
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ZEYNEP TANDOĞAN

Ne demek jet ski ile İstanbul’a gelmen uzun sürer?

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46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül kazanan isimler

46 yıldır televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptle, tüm ışıltısıyla gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kelebekler' bu yıl sahiplerine uçtu. Yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettiren birbirinden ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuştu...(Sponsorlu İçerik)

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