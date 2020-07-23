Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can adayı unuttu! Danla Bilic ile tatile çıktı
Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
YÜSRA GEYİK
Bizim köy vardı ya uzaklarda ben gittim
Bir soru vardı ya cevapsız akıllarda ben bildim
Dünya çizgi çizgi değilmiş öyle değilmiş ben gördüm
Ermiş deme değilim gezgin deme değilim ben özgürüm sadece özgürüm
Benim hem yollarım hem sözlerim hem de konuşan gözlerim var
HürümÖzel olduğumdan değil çekip gittiğimden değil dedim ya ben özgürüm
Ben özgürüm
Bir zamanlar “Özgür Kız” vardı.
Bütün Anadolu'yu dolaşıp “sevdiğini” aradı.
Sevdiği erkekte onu.
Tarkan sayesinde kavuştular :)
Sevmek, özgürlüktür.
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