Survivor 2020 ne zaman bitecek, final ne zaman? Acun Ilıcalı duyurdu!

'Survivor finali ne zaman?' sorusu rekabetin giderek artmasıyla ekran başındaki izleyicilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Şubat ayından beri ekran macerasına devam eden hafta içi her gün yayılanan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları bu sene çeyrek final sistemine dahil olacak, ardından da Survivor şampiyonu ilan edilecek. Survivor finali ile ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, bu yıl büyük final beklenen tarihin ilerisinde gerçekleşeceğini söyledi. İşte, Survivor Ünlüler Gönüllüler final tarihi ile ilgili Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama...