Survivor 2020 Gönüllüler yarışmacıları kimler? Survivor Gönüllüler takımında kimler var?

MERYEM KASAP Üç kardeşin en küçüğü olan Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendi. Sporla tanışması lise yıllarına dayanıyor. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.



2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığı bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldı ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimini tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı. Eğitim ve spor hayatı aynı anda yürüttü. 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi.



Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya getirdi. Bu süreç içinde lisans öğrenimini tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takım sporcusu olarak geçti. Şu an hala aktif spor hayatına devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyor.