Survivor 2020 Gönüllüler yarışmacıları kimler? Survivor Gönüllüler takımında kimler var?
Survivor 2020 gerek formatı gerekse Ünlüler ve Gönüllüler takımındaki isimlerle gündeme geliyor. Issız ada macerasına 11 kişi ile başlayan Gönüllüler takımı da en az Ünlüler kadar iddialı. MasterChef yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz da Gönüllüler takımında yer alan isimlerden biri. Peki, Survivor 2020 Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte hikayeleriyle birlikte Survivor Gönüllüler takımı…
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16 Şubat Pazar günü ekran macerasına başlayan Survivor 2020 sezonu kaldığı yerden devam ediyor. Hızlı bir başlangıç yapan Survivor'ın ilk elemesi ise 18 Şubat tarihinde yapıldı ve Gönüllüler takımından bir kişi yarışmaya veda etti, böylece takım sayısı 10 kişiye düştü. Peki, Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte hayat hikayeleriyle Survivor Gönüllüler yarışmacıları...
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CEYHUN UZUN
Ceyhun Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var. 1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,
2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,
3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.
İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var
Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.
2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.
2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.
En son koşusunu Kuzey kıbrısta 2019 yılında gerçekleştirdi.
2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.
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CEMAL CAN CANSEVEN
Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.
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YASİN OBUZ
Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı.
Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eğlence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.
Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.
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MERYEM KASAP
Üç kardeşin en küçüğü olan Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendi. Sporla tanışması lise yıllarına dayanıyor. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.
2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığı bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldı ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimini tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı. Eğitim ve spor hayatı aynı anda yürüttü. 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi.
Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya getirdi. Bu süreç içinde lisans öğrenimini tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takım sporcusu olarak geçti. Şu an hala aktif spor hayatına devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyor.
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SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ
Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana'da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana'da yaşıyor.8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.
Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.
Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.
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BURAK YURDUGÖR
Burak Yurdugör, 21 yaşında İstanbul doğumlu. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun.
Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.
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TAYFUN ERDOĞAN
Şarkıcı Emrah ve Ebru Çolak’ın oğlu Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir dönem Bursa'da hayatını geçindirmek için komilik yapan Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılarak evlenmek istediğini belirtmişti. Katıldığı programlar ardından evleneceği haberleri çıkan Tayfun Erdoğan, hala bekar.
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MERYEM KASAP
Üç kardeşin en küçüğü olan Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendi. Sporla tanışması lise yıllarına dayanıyor. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.
2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığı bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldı ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimini tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı. Eğitim ve spor hayatı aynı anda yürüttü. 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi.
Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya getirdi. Bu süreç içinde lisans öğrenimini tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takım sporcusu olarak geçti. Şu an hala aktif spor hayatına devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyor.
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FATMA GÜNAYDIN
Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Beş çocuklu bir aileden gelen Fatma Günaydın, ailenin en küçüğü. Lise yıllarında okulun futbol takımında yer aldı. Bacaklarının çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başlaması nedeniyle futbol hayatına son verdi. Lisede ve üniversitede moda tasarımı okudu. İlk iş hayatıma BKM yapımda başladı ve Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete gibi projelerde yer aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrenmek için Malta’ya gitt.. Fatma Günaydın , farklı ülkelere gitmeyi seyahat etmeyi arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi, dans etmeyi, gülmeyi, şakalaşmayı ve arkadaşlarımı kızdırmayı çok seviyor. Fatma Günaydın, “Boş verin yazılmış hikayeleri, ben benimkini yazıyorum.” Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
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NİSA BÖLÜKBAŞI
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.