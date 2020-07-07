Survivor 2020 finali ne zaman? İşte o tarihler ve Acun Ilıcalı'nın açıkladığı sürpriz final detayı.. 'Dünyada bir ilk olacak'

"DOKUNULMAZLIK VE ELEME KONSEYLERİ İLK DEFA CANLI OLARAK YAYINLANACAK" Acun Ilıcalı sözlerine şu şekilde devam etti:"Survivor tarihinde bir ilki açılıyorum dedi ve bunu son dörde kalanlar yaşayacağını belirtti. Dominik’teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak.



Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak.



Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak"