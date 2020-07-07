Survivor 2020 finali ne zaman? İşte o tarihler ve Acun Ilıcalı'nın açıkladığı sürpriz final detayı.. 'Dünyada bir ilk olacak'
Survivor 2020 yarışmasının sona ereceği tarih izleyenler tarafından merak edilen konular arasında yer alırken, finalin nasıl olacağı da merak konusuydu. Acun Ilıcalı bu yıl final haftasında yaşanacakları açıkladı. Diğer yıllara göre oldukça farklı gerçekleşecek final heyecanı bu yıl aynı zamanda bir ilke de sahne olacak. Peki Survivor 2020 finali ne zaman olacak? İşte final haftası yaşanacaklar..
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Finale kalmak için yarışmacılar mücadele verirken Acun Ilıcalı, ada konseyinde Survivor’ın son haftasında neler yaşanacağını açıkladı. Acun Ilıcalı 'Hiçbir Survivor'da, yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak" dedi.
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"DOKUNULMAZLIK VE ELEME KONSEYLERİ İLK DEFA CANLI OLARAK YAYINLANACAK"
Acun Ilıcalı sözlerine şu şekilde devam etti:"Survivor tarihinde bir ilki açılıyorum dedi ve bunu son dörde kalanlar yaşayacağını belirtti. Dominik’teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak.
Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak.
Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak"
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"FİNALE KALAN İKİ YARIŞMACI BENİMLE BİRLİKTE TÜRKİYE'YE GELECEK"
"İki yarışmacı ortaya çıktıktan sonra 2 yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek. Ve 13’ü akşamı Türkiye’de olacak. Büyük finale doğru yola çıkacağız. Bundan sonra sizi neler bekliyor?
Çarşamba, Perşembe yeni dokunulmazlıklar oynanacak. Perşembe akşamı eleme olacak. Ve 4 yarışmacı kalacak. Cuma ve Cumartesi canlı yayınlanacak iki oyun, iki konsey sizi bekliyor. Cumartesi akşamı eleme olacak. Pazar günü üç yarışmacı kalmış olacak. Bu üç yarışmacı, İstanbul’daki yarışmacılarla Survivor’da yüzleşme dediğimiz bölümü yaşayacak. Oradaki yarışmacılar, sorular soracak. Canlı yayında oylama olacak. Sonra seyircilerimizin oyuyla finale çıkan iki yarışmacı, aynı gece konsey sonrası uçağa binerek Pazartesi günü İstanbul’da büyük finalde yerlerini alacak.
Büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Bu sene Survivor’da final iki gün sürecek. Ve Salı akşamı da yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor’ın şampiyonu, bu yılın şampiyonu, bu yılın Survivor’ı ortaya çıkacak."
7 Temmuz Salı: Sezonun son ödül oyunu ve eleme konseyi
8 Temmuz Çarşamba: Dokunulmazlık oyunu
9 Temmuz Perşembe: Dokunulmazlık oyunu ve eleme. Bu eleme ile son dört yarışmacı kalacak.
10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cuma günü canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.
12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Survivor'dan elenen eski yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.
13 Temmuz Pazartesi: İki finalist aynı gece Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelecek.
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Survivor 2020 büyük finali başlayacak.
14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayındaki sms oylaması sonucuyla belli olacak.
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Dün akşam Survivor'da dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Rakiplerini bir bir eleyen Sercan, yakın arkadaşı Elif'i ile finale kaldı. Çok çekişmeli geçen final oyununu Sercan 5-4 kazandı. Böylece üst üste 5 dokunulmazlık kazanan Sercan, Survivor'ın son haftalarına damga vurdu.
HEM DUYGUSAL HEM STRATEJİK BAKIYORUM
Daha önce kazandığı konulmazlıkta potaya Berkan'ı sokan dün akşam SMS'e çıkacak bir ismi daha belirledi. Sercan; 'bugün zor bir gün benim için. Ya stratejik ya duygusal bakacaktım. Hem üzülerek söylüyorum hem de stratejik bakmak zorundayım. Üzülerek söylüyorum... Yasin.' ifadelerini kullandı.
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İNSANLAR BENİ TANIDI
Yasin ise aday gösterilmesinin ardından ''Survivor'a geldiğimden beri 9-10 defa potaya girdim diyebilirim. 9-10 potadan da ayrılmadan çıktım. Tekrar girdim. Benim için potaya girmek çok bir şey anlam ifade etmiyor. Zaten 6 kişi kaldık, illa girecektik bu potaya'' ifadelerini kullandı.
'SERCAN'A KIZGIN DEĞİLİM'
Aday gösterdiği için Sercan'a kızgın olmadığını belirten Yasin, ''Sercan'a kızgın değilim. Kapışmaktan korkan bir insan olmadım, olmam da... Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Güzel bir pota olacak.'' dedi.
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BARIŞ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU DEĞERLENDİRDİ
Yaşadığımız aynı filmin ikinci sahnesi gibi... Sinemada film izlersin, devre arası olur sonra devamını izlersin biz onu yaşıyoruz şu an...
Sercan beş kez dokunulmaz oldu. Kendisini tebrik ediyorum. İnsan üstü bir başarı, bunu ona da söyledim. Çok değerli bir sporcu. Her şeyden önce hepimizden daha çok sporcu geçmişine baktığımızda dayanıklılığının ve kondisyonunun artılarını kullanıyor. Önümüzde daha dokunulmazlıklar var bunu kıracağız her güne yeni başlangıç olarak bakıyoruz. Bir yerde kırılacak bu durum biz bir yerde artıya geçeceğiz.
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SON HAFTA DEĞİŞİK ŞEYLER YAŞANACAK
Survivor'ın bitmesini sayılı günler kala Acun Ilıcalı eleme konseyinde konuştu. Ilıcalı; uzun zamandır söylüyorum son haftalar değişik şeyler yaşayacağımızı... Bu akşam son hafta neler yaşanacak onları anlatacağım. Daha önceki konuşmamda 'Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak' dedim. Bu tarihi olayı son dörde kalan yarışmacılar yaşayacak.
Hiçbir Survivor'da hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi yapacağız, dünyada da bir ilk olacak. Son dört yarışmacı kaldığı zaman Domonik'teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Parkurda siz mücadele ederken bütün Türkiye bu oyunu canlı olarak seyredecek ve oyundan sonraki konsey de canlı olacak. Müthiş iki gün son dörde kalan yarışmacıları bekliyor.
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YARIŞMALAR VE ELE KONSEYİ CANLI OLACAK
Yarışmalar ve konseyler canlı yayınlanacak. Canlı yayında bir eleme olacak üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı 'Yüzleşme Konseyi'ne çıkacak. Bu konseyde bu üç yarışmacı yapılacak bağlantıyla eski yarışmacılarla buluşacak.
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FİNAL TÜRKİYE'DE
Üç yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında da Survivor'ın iki finalisti ortaya çıkacak. Finalde de iki yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek ve 13'ü akşamı Türkiye'de olacak. Büyük finale doğru beraber yola çıkacağız. 14'ü Salı günü de büyük finalde şampiyon belli olacak.