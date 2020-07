Survivor 2020 finali ne zaman? İşte o tarihler ve Acun Ilıcalı'nın açıkladığı sürpriz final detayı.. 'Dünyada bir ilk olacak'

BARIŞ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU DEĞERLENDİRDİ Yaşadığımız aynı filmin ikinci sahnesi gibi... Sinemada film izlersin, devre arası olur sonra devamını izlersin biz onu yaşıyoruz şu an...



Sercan beş kez dokunulmaz oldu. Kendisini tebrik ediyorum. İnsan üstü bir başarı, bunu ona da söyledim. Çok değerli bir sporcu. Her şeyden önce hepimizden daha çok sporcu geçmişine baktığımızda dayanıklılığının ve kondisyonunun artılarını kullanıyor. Önümüzde daha dokunulmazlıklar var bunu kıracağız her güne yeni başlangıç olarak bakıyoruz. Bir yerde kırılacak bu durum biz bir yerde artıya geçeceğiz.