Survivor 2020 birleşme partisi ne zaman? Ünlüler-Gönüllüler Survivor ada birleşmesi ne zaman?

TV8 ekranlarında Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2020'de birleşme partisinin ne zaman yapılacağı gündeme gelmeye başladı. Yarışmada büyük final için heyecan her geçen gün artarken, Survivor takipçileri de şampiyonluk yarışının kızışmasıyla Survivor birleşme partisinin tarihini araştırıyor. Her sene yapılan Survivor birleşme partisinde bu yıl da eğlenceli anların yaşanması bekleniyor. İşte, Survivor birleşme partisi tarihi ile ilgili ipuçları.