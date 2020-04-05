Survivor 2020 birleşme partisi ne zaman? Ünlüler-Gönüllüler Survivor ada birleşmesi ne zaman?
Survivor 2020'de büyük finale doğru geri sayım devam ederken, birleşme partisi heyecanı başladı. Her hafta bir yarışmacının elenmesiyle toplamda yarışmacı sayısının 17'ye düşmesinin ardından izleyenlerin gözü Survivor birleşme partisine çevrildi. Finale doğru parkurlardaki zorlu mücadeleden galip gelen bazı isimler, Survivor ada birleşmesinden sonra bireysel olarak Dominik'te şampiyonluk yarışına girecek. Peki, Survivor 2020 birleşme partisi ne zaman? Ünlüler-Gönüllüler Survivor ada birleşmesi ne zaman yapılacak? İşte, Survivor birleşme partisi için merak edilen bilgiler..
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TV8 ekranlarında Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2020'de birleşme partisinin ne zaman yapılacağı gündeme gelmeye başladı. Yarışmada büyük final için heyecan her geçen gün artarken, Survivor takipçileri de şampiyonluk yarışının kızışmasıyla Survivor birleşme partisinin tarihini araştırıyor. Her sene yapılan Survivor birleşme partisinde bu yıl da eğlenceli anların yaşanması bekleniyor. İşte, Survivor birleşme partisi tarihi ile ilgili ipuçları.
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SRUVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
Survivor 2020 birleşme partisi tarihi Acun Ilıcalı tarafından henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sezon Survivor birlşeme partisi 21 Nisan 2019'da gerçekleşmişti.
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Bu bilgiler göz önüne alınarak bu yılki Survivor birleşme partisinin 19 yada 26 Nisan'da yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.
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SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI
Survivor 2020 Ünlüler Takımı kadrosu şöyle;
Mert Öcal, Aşkım Burçe Tunay, Aycan Yanaç, Berkan Karabulut, Elif Yıldırım Gören, Ersin Korkut, Ezgi Hocaoğlu, Parviz Abdullayev, Sercan Yıldırım
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SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Survivor 2020 Gönüllüler Takımı kadrosu şöyle;
Barış Murat Yağcı, Cemal Can Cansever, Evrim Keklik, Gizem Birdan, Nisa Bölükbaşı ,Sadık Ardahan Uzkanbaş, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden