Son dakika: Sürücülerin haberi yok... Otomobilinizde bu hatayı yapmayın!

Türkiye’nin büyük şehirlerinde trafik sorunu her geçen gün artarak devam ediyor. Önüne geçilmesi zor görünen bu sorun vatandaşların saatlerce trafikte kalmasına, fazla yakıt tüketimine neden oluyor.



23 milyon aracın trafiğe kayıtlı olduğu ülkemizde usta şoförlerin yanında acemi şoförler de trafikte seyir halinde oluyorlar.



Araba kullanma öğrenilirken ilk olarak karşımıza çıkan büyük sorun debriyaj ve gaz arasındaki dengenin sağlanması. Eğer denge sağlanamazsa araç kalkış yapamaz ve stop eder.



Zamanla bu alışkanlık edinilerek araçların kalkışları zamanında yapılıyor ancak bazı sürücülerin ayaklarını debriyaj üzerinde bırakması parçalar arasında soruna neden oluyor.