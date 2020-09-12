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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 08:05 | 

Son dakika: Sürücülerin haberi yok... Otomobilinizde bu hatayı yapmayın!

Şoförler araç kullanırken istemeden parçalara zarar verebiliyor. Bunun önüne geçmek için dikkatli kullanım yapılması gerekiyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Türkiye’nin büyük şehirlerinde trafik sorunu her geçen gün artarak devam ediyor. Önüne geçilmesi zor görünen bu sorun vatandaşların saatlerce trafikte kalmasına, fazla yakıt tüketimine neden oluyor.

23 milyon aracın trafiğe kayıtlı olduğu ülkemizde usta şoförlerin yanında acemi şoförler de trafikte seyir halinde oluyorlar.

Araba kullanma öğrenilirken ilk olarak karşımıza çıkan büyük sorun debriyaj ve gaz arasındaki dengenin sağlanması. Eğer denge sağlanamazsa araç kalkış yapamaz ve stop eder.

Zamanla bu alışkanlık edinilerek araçların kalkışları zamanında yapılıyor ancak bazı sürücülerin ayaklarını debriyaj üzerinde bırakması parçalar arasında soruna neden oluyor.

2
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SÜREKLİ DEBRİYAJA BASMAK YIPRANMAYI ARTIRIYOR

Debriyaj baskı, balata ve bilya olarak 3 parçadan meydana gelir. Debriyaja sonuna bastığımız anda motorla şanzıman arasında milimetrelerle ifade edilecek boşluk meydana gelir. Böylece motordaki güç aktarımı şanzımana iletilmez ve vites geçişlerinin yapılmasına imkan tanınır. Debriyaja basılıyken vites değişimi yapılır ve ayak debriyajdan yavaşca çekilerek aynı oranda gaza basılır. Bu noktada kavrama gerçekleşir ve sarsıntısız sürüşe devam edilir.

3
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AŞIRI ISINMA YAŞANIR

Ayağını debriyajda sürekli tutanlar ise debriyaj balatasını volan ve baskı arasında sürtünerek dönmesine neden olur. Aşırı ısınan debriyaj balatasının yanık kokusu etrafa yayılır.

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OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLARDA DEBRİYAJ VAR MI?

Otomatik vitesli araçların bazılarında debriyaj sistemi varken bazılarında tork konventörü olmasından dolayı debriyaj bulunmaz.

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NE YAPILMASI GEREKİR?

Debriyajın sağlıklı çalışması için sert kalkışlar, ani hızlanmalardan kaçınılmalı. Debriyaja basılırken ve bırakılırken yavaş hareket edilmeli, sürekli debriyaja basılmamalı.

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SORUN NASIL ANLAŞILIR?

Debriyajında sorun olan araçlar çekişten düşer. Gaza basılsa da hızlanma gayreti içine girmezler. Debriyaj pedalı aşırı sertleşir. Kalkışlarda normal olmayan titremeler yaşanır. Aşırı yakıt sarfiyatı görülür. Debriyaj kavraması pedalın üst seviyelerinde gerçekleşir.

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DEĞİŞİM MALİYETİ NEDİR?

Debriyaj bazı araçlarda set halinde bazı araçlarda ise bilyası ayrı şekilde satılıyor. Manuel vitesli araçlarda parça fiyatı 250 liradan başlayıp 4-5 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Otomatik vitesli araçlarda ise parça fiyatı yüksek olabiliyor. Debriyajın değişiminin uzman kişilere yaptırılmasında fayda var.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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