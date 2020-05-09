Sürücü kursları, spor salonları, dans okulları ne zaman açılacak? Normalleşme takviminde var mı?

Corona virüsü nedeniyle kapatılan bir çok işletme normalleşme takvimiyle beraber yeniden faaliyete geçecek. Haziran ayının ilk haftası ve mayısın ortasından itibaren çok sayıda kapatılan işletme ve dükkan sosyal mesafe kuralları baz alınarak açılacak. Sürücü kursları, spor salonları, dans okulları ne zaman açılır? sorusu bu kapsamda gündeme geldi. İşte, ehliyet kursları, spor ve dans salonlarının açılacağı tarihle ilgili detaylar.