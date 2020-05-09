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Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 20:22,

Sürücü kursları, spor salonları, dans okulları ne zaman açılacak? Normalleşme takviminde var mı?

Normalleşme takviminin açıklanmasının ardından 11 Mayıs tarihinde, AVM'ler ve kuaöfler/berberlerin açılacağı duyuruldu. Kademeli olarak hayata geçirilecek olan düzenlemede, yetkililer ilk aşamada açılacak olan yerleri söyledi. Ancak, spor salonları, ehliyet kursları ve dans okulları gibi kurumların açılacağı tarih çok sayıda vatandaşın kafasında soru işareti oluşturdu. Özellikle, sürücü kurslarına gidenler, 'ehliyet kursları ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sürücü kursları, spor salonları, dans okulları ne başlayacak? Normalleşme takviminde var mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar...

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Corona virüsü nedeniyle kapatılan bir çok işletme normalleşme takvimiyle beraber yeniden faaliyete geçecek. Haziran ayının ilk haftası ve mayısın ortasından itibaren çok sayıda kapatılan işletme ve dükkan sosyal mesafe kuralları baz alınarak açılacak. Sürücü kursları, spor salonları, dans okulları ne zaman açılır? sorusu bu kapsamda gündeme geldi. İşte, ehliyet kursları, spor ve dans salonlarının açılacağı tarihle ilgili detaylar.

2SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK
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SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

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Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.

4SPOR SALONLARI VE DANS OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK
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SPOR SALONLARI VE DANS OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Birinci aşama 11 Mayıs’ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. İşte o aşamalara göre hayatın bazı alanlarındaki normalleşme planı:

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Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

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