Sürücü kursları ne zaman açılacak? Ehliyet kursları açılacak mı?
Corona virüs mücadelesinde normalleşme adımları hayata geçirilmeye başlandı. Koronavirüs pandemisi nedenilye alınan önlemler kapsamında Türkiye'de 16 Mart'ta bir çok işletme eğitim kurumu ve okullar kapatılmıştı. Kademeli olarak hayata geçirilen normalleşme sürecinde ilk etapta AVM, kuaför ve berberlerin açılmasının ardından sürücü kurslarının durumu merak konusu oldu. Peki, Sürücü kursları ne zaman açılacak? Ehliyet kursları açılacak mı? İşte, Türkiye'nin normalleşme takvimine göre sürücü kurslarının durumuyla ilgili detaylar.
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Sürücü kursları ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı normalleşme süreci kapsamında çok sayıda vatandaşın yanıt aradığı başlıca konulardan oldu. Normalleşme takvimine göre, kademeli olarak uygulanan süreçte ilk kademe 11 Mayıs'ta hayata geçirildi. Buna göre ikinci normalleşme adımı 27 Mayıs tarihinde başlayacak. Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi yerlerin bu süreçte açılıp açılmayacağı bu kapsamda sorgulanıyor. İşte, ehliyet kurslarının açılış tarihiyle ilgili bilgiler.
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NORMALLEŞME TAKVİMİ AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer aldı. Bu plana göre ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme programı kapsamında Sağlık Bakanlığının her sektörde bu adımların nasıl, hangi aşamalara göre ve ne şekilde atılacağıyla ilgili rehberler hazırladığını duyurdu.
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Kademe kademe uygulanacak olan normalleşme sürecince sürücü okullarının durumu da gündeme geldi. Plana göre, sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.
Ancak konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Detayları haberlerimizde paylaşacağız.
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SÜRÜCÜ KURSLARI HAZİRAN AYINDA BAŞLAMAK İSTİYOR
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana eğitimlerine ara vermek zorunda kalan sürücü kursu sahipleri, Türkiye'nin normalleşme adımlarının atıldığı sektörler arasına girerek, haziran ayında eğitim-öğretime başlamak istiyor.
Türkiye genelindeki 3 bin 700 sürücü kursunun 45 bin civarında çalışanı bulunuyor. Her ay ortalama 150 bin yeni kayıt alan sürücü kursları, Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana eğitim veremiyor.
Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde vaka sayısının azalmasıyla normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını anımsattı.Berberler ve kuaförlerin hizmet vermeye başladığını, AVM'lerin açıldığını, ticari taksilerin tek-çift plaka uygulamasının da kalktığını hatırlatan Tekin, "Sürücü kurslarına 18 yaşından büyük bireyler ehliyet almak için geliyor. Biz de Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda haziran itibarıyla eğitim-öğretime başlamak istiyoruz." dedi.
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Tekin, sürücü kurslarının alacağı önlemlere ilişkin şu bilgileri verdi:
"Sınıflarımızda seyreltmiş sınıf uygulaması yapabiliriz. Müracaat eden kursiyerlerin derslerinin sabah, öğlen ve akşam veya ikiye ayrılarak verilmesini sağlayabiliriz. Böylece sosyal mesafe korunur. Kursiyerlerimizin teorik eğitim sonrası direksiyon eğitimine devam etmeleri gerekiyor. Kovid-19 önlemleri kapsamında ticari taksilerde bir araçta 3 kişi bulunabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne eğitim öncesi aracın dezenfekte edilmesi, eğitimde direksiyon simidinin kapatılması, maske ve siperlik takılması, dezenfektan kullanması ve birebir eğitim verilmesi önerilerini sunduk. Eğitimden sonra aracın havalandırılarak, önlemleri uygulayarak bir sonraki kursiyerin eğitimine devam edebiliriz."
Yönetmeliğe göre bir kursiyere günde en fazla 2 saat eğitim verilebildiğini aktaran Tekin, "Direksiyon eğitimlerinde de sirkülasyonun azalması, riski de azaltmaktadır. Bir kursiyere isteği doğrultusunda 4 saate kadar eğitim vermeyi talep ediyoruz. Böylece bir kişinin eğitim süresinin artmasıyla kişi sirkülasyon sayısı azalacak ve bulaş riski de düşecek." diye konuştu.
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Tekin, sürücü kurslarına gelen kursiyerlerin yüzde 60'ının 20 yaş altı olduğuna dikkati çekerek, "Önlemler kapsamında 20 yaş altının da sokağa çıkma kısıtlamasının da kaldırılmasını, eğer bu yapılamıyorsa sürücü kursuna kaydolan 20 yaş altı gençlerin, sokağa çıkma izni olmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 önlemleri kapsamında bazı illere yönelik seyahat kısıtlaması olduğuna değinen Tekin, kısıtlama nedeniyle geçmişte kaydolan kursiyerlerin teorik sınavlarında gecikme olduğunu, geçmişteki ve yeni gelecek kursiyerlerin bulundukları illerde e-sınavlara girmelerinin önünün açılmasını istedi.