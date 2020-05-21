Sürücü kursları ne zaman açılacak? Ehliyet kursları açılacak mı?

Tekin, sürücü kurslarının alacağı önlemlere ilişkin şu bilgileri verdi:



"Sınıflarımızda seyreltmiş sınıf uygulaması yapabiliriz. Müracaat eden kursiyerlerin derslerinin sabah, öğlen ve akşam veya ikiye ayrılarak verilmesini sağlayabiliriz. Böylece sosyal mesafe korunur. Kursiyerlerimizin teorik eğitim sonrası direksiyon eğitimine devam etmeleri gerekiyor. Kovid-19 önlemleri kapsamında ticari taksilerde bir araçta 3 kişi bulunabiliyor.



Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne eğitim öncesi aracın dezenfekte edilmesi, eğitimde direksiyon simidinin kapatılması, maske ve siperlik takılması, dezenfektan kullanması ve birebir eğitim verilmesi önerilerini sunduk. Eğitimden sonra aracın havalandırılarak, önlemleri uygulayarak bir sonraki kursiyerin eğitimine devam edebiliriz."



Yönetmeliğe göre bir kursiyere günde en fazla 2 saat eğitim verilebildiğini aktaran Tekin, "Direksiyon eğitimlerinde de sirkülasyonun azalması, riski de azaltmaktadır. Bir kursiyere isteği doğrultusunda 4 saate kadar eğitim vermeyi talep ediyoruz. Böylece bir kişinin eğitim süresinin artmasıyla kişi sirkülasyon sayısı azalacak ve bulaş riski de düşecek." diye konuştu.