Sürpriz nikah! Oyuncu Sevinç Erbulak ve Volkan Cengen evlendi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…
Oyuncu Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu mühendis Volkan Cengen ile evlendi. Erbulak ve Cengen dün akşam Bosphorus Palace Hotel’de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.
Çiftin şahitliklerini Sevinç Erbulak’ın annesi Füsun Erbulak ve Volkan Cengen’in dayısı Faruk Kıztan yaptı. Pandemi tedbirlerinin dikkate alındığı nikâha aralarında Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Halil Ergün, Emre Kınay, Edip Tepeli-Ayşecan Tatari, Serdar Orçin-Ece Dizdar’ın da olduğu 150’ye yakın davetli katıldı.
BALAYINA SONRA ÇIKACAĞIZ
Nikâh sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan 46 yaşındaki Sevinç Erbulak, “Volkan bey dedi ki, ‘Sensiz yapamıyorum. Bu yaşıma kadar da nasıl yapmışım onu da bilmiyorum.’ Bir düşünelim dedim. Sordum yakın çevreme, onu tanıyanlara, ikna etti beni” diye konuştu.
Yeni evli çift, “Düğün sonrası balayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bir süre İstanbul’da olacağız. Uluslararası dolaşımın açılmasını bekleyeceğiz” diye yanıt verdi. (Behlül AYDIN)
PANDEMİ DÖNEMİNDE NİKAH MASASINA OTURDULAR!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. Her yaz muhteşem düğünleriyle çok konuşulan ünlü isimler de koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İşte ‘düğünümüz sönük oldu ama aşkımız çok büyük’ diyen ünlü isimler…
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