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Haber Giriş: 03 Mart 2020 - 15:47, /

Sürpriz ikili! Şarkıcı Murat Boz ile Deren Talu aşk mı yaşıyor?

Murat Boz ile Deren Talu’nun katıldıkları bir partide yakınlaştıkları iddia edildi.

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Şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun mimar Efe Kesgün, doğum gününü partisinde yakınlaştığı iddia edildi.

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Geçtiğimiz günlerde annesi Defne Samyeli ile doğum günü partisine katılan Deren Talu arkadaşları aracılığıyla şarkıcı Murat Boz'la tanıştı.

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Partide birlikte zaman geçiren ikili arkadaşlıklarını ileri noktaya taşıdı. Yeni bir ilişkiye başlayan çift birlikteliklerini bir süre gizli tutma kararı aldı.

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Deren Talu en son Kerim Sabancı ile birlikteydi. Murat Boz, Aslı Enver’den 3.5 ay önce ayrılmıştı.

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