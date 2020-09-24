Suriyeli, İranlı, Kübalı… İşte dünya devi şirketlerin kurucuları

Dünyanın en büyük şirketlerinin kurucuları mültecilerden oluşuyor. ABD'de kurulan teknoloji temelli dev şirketlerin yüzde 51'i mülteciler tarafından kurulmuş durumda.İŞTE O ŞİRKETLER Apple - Steve Jobs – SuriyeAmazon - Jeff Bezos – KübaUber - Dara Khosrowshahi – İranGoogle - Sergey Brin – RusyaFacebook - Eduardo Saverin – BrezilyaIntel - Andrev Grove – MısırYahoo - Jerry Yang – TayvanOracle - L. Ellison/B. Miner - Rusya-İranNetflix - Marc Randolph – AvusturyaAT&T - Alexander Graham Bell – İskoçyaTesla - Elon Musk - Güney AfrikaReddit - Pierre Omidyar – FransaNvidia - Jensen Huang – TayvanIBM - Herman Hollerith – AlmanyaQualcomm - Andrew Viterbi – İtalyaBooking.com - Geert-Jan Bruinsma – HollandaEbay - Pierre Omidyar – FransaPaypal - Levchin/Noesk/Thiel -Rusya-Polonya-Almanya