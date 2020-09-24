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Hürriyet
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Ekonomi
Huriyet.com.tr
Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 07:03 | 

Suriyeli, İranlı, Kübalı… İşte dünya devi şirketlerin kurucuları

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin fikir babaları mültecilerden oluşuyor.

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Dünyanın en büyük şirketlerinin kurucuları mültecilerden oluşuyor. ABD'de kurulan teknoloji temelli dev şirketlerin yüzde 51'i mülteciler tarafından kurulmuş durumda.

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İŞTE O ŞİRKETLER

Apple - Steve Jobs – Suriye

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Amazon - Jeff Bezos – Küba

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Uber - Dara Khosrowshahi – İran

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Google - Sergey Brin – Rusya

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Facebook - Eduardo Saverin – Brezilya

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Intel - Andrev Grove – Mısır

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Yahoo - Jerry Yang – Tayvan

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Oracle - L. Ellison/B. Miner - Rusya-İran

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Netflix - Marc Randolph – Avusturya

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AT&T - Alexander Graham Bell – İskoçya

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Tesla - Elon Musk - Güney Afrika

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Reddit - Pierre Omidyar – Fransa

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Nvidia - Jensen Huang – Tayvan

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IBM - Herman Hollerith – Almanya

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Qualcomm - Andrew Viterbi – İtalya

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Booking.com - Geert-Jan Bruinsma – Hollanda

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Ebay - Pierre Omidyar – Fransa

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Paypal - Levchin/Noesk/Thiel -Rusya-Polonya-Almanya

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