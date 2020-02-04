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Gündem
DHA- AA
Haber Giriş: 04 Şubat 2020 - 17:54, /

Suriyeli anne bıçakla, 5 yaşındaki oğlu boğularak öldürüldü

İzmir'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu Manar Alahmed (35), evde 6 yerinden bıçaklanarak, 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldü. Cinayet, ailenin 2 yaşındaki çocuklarının ağlama sesini duyan komşularının eve gitmesiyle ortaya çıkarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı. Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından, eşini ve oğlunu kaybeden Halil Muhammed cenazeleri teslim aldı. Muhammed zaman zaman sinir krizi geçirdi.

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