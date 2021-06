Suri Cruise artık annesi Katie Holmes ile değil arkadaşlarıyla geziyor

Suri Cruise, New York sokaklarında bir arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Bir kot şort, üzerine bir tişört ve bir de gömlek giyen Cruise ile arkadaşı neşeli bir sohbete dalmıştı. Her ne kadar küçük yaşlarından beri kameralar ve objektifler onu adım adım takip etse de henüz buna tam olarak alışamadığı görülen Suri Cruise bir an tedirgin oldu.