Suri Cruise artık annesi Katie Holmes ile değil arkadaşlarıyla geziyor
O bir zamanlar daha küçücük olmasına rağmen bir moda ikonu olarak ilan edilmişti. Her giydiğ iolay oluyor hatta bazen yetişkinler tarafından da taklit ediliyordu. ünlü bir anne ve babanın kızı olarak dünyaya gözlerini açtığı için küçücük yaşta ilgi odağı olmuştu. Sonra aradan zaman geçti.
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Anna ve babası ayrılrı, hatta babası onu hiç arayıp sormadı iddialara göre. O dönemde en yakın arkadaşı annesiydi. Ama artık büyüyüp genç kızlığa adım attı. Artık annesiyle değil arkadaşlarıyla gezerken görüntüleniyor.
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Bir zamanların mutlu çifti Katie Holmes ile Tom Cruise'un tek çocuğu Suri Cruise, kısa bir süre önce 14 yaşına girdi. Bir zamanlar annesinin elinden tutarak yürüyen Suri, artık kendi arkadaşlarıyla çıktığı gezmelerde görüntüleniyor. Bunun son örneklerinden biri de önceki gün gerçekleşti.
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Suri Cruise, New York sokaklarında bir arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Bir kot şort, üzerine bir tişört ve bir de gömlek giyen Cruise ile arkadaşı neşeli bir sohbete dalmıştı. Her ne kadar küçük yaşlarından beri kameralar ve objektifler onu adım adım takip etse de henüz buna tam olarak alışamadığı görülen Suri Cruise bir an tedirgin oldu.
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Daha sonra arkadaşıyla birlikte bir dondurmacıya giderek dondurma aldılar. Suri Cruise, dondurması bittikten sonra da maskesini taktı. İki arkadaş sohbetlerine kaldıkları yerden devam ederek yürümeyi sürdürdüler.