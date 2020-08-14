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Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 15:47 | 

Süreyya Yalçın'ı görenler şoke oldu! 'Lütfen dikkat edin'

Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.

Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.

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Uzun süredir Amerika’da yaşayan Süreyya Yalçın, Instagram hesabında mayolu fotoğraflarını paylaştı.

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36 yaşındaki sosyetik ismin zayıflığıyla dikkat çektiği o karelere takipçilerinden yorum yağdı.

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Yalçın’ın eşi Ozan Baran ise fotoğrafların altına “Güzel karıcığım benim” diye yazdı.

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Süreyya Yalçın'ın birkaç yıl içindeki büyük değişimi dikkat çekici...

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Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.

Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.

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Eser Yenenler önceki gün eşi Berfu Yenenler ile Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’ndaydı.

Çıkışta soruları yanıtlayan Eser Yenenler, zayıflama sürecinin devam ettiğini söyledi: “2 aydır diyet yapıyorum. 15 kilo verdim, 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum. Bugün de yemekte börülce, pilaki, salata, peynir ve domates yedim.”

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Oyuncu, ameliyatla kilo vermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ameliyat meselesi eşimle aklımıza yatmadı. ‘Böyle yapabiliriz’ dedik, inandık.” Berfu Yenenler de eşinin azmine hayran olduğunu söyledi: “Çok iradeli, azimli. Başaracağına inanıyorum.”

Behlül AYDIN

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Kilo veren ünlüler deyince akla ilk gelenlerden biri Pelin Öztekin. Genç oyuncu 4 yılda 93 kilo verdi.

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Şeyla Halis, kilolu haliyle tanınmıştı. O da bir yılda 40 kilo verdi.

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Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi.

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Ümit Erdim 45 kilo verdi.

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Burçin Orhon 23 kilo verdi.

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Yeşim Ceren Bozoğlu, 58 kilo verdi.

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Çiçek Dilligil , 5 ayda 24 kilo verdi.

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Emel Müftüoğlu, 30 kilo verdi.

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Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.

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Hamdi Alkan 4 ayda 44 kilo verdi.

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İskender Paydaş 2 yılda 50 kilo verdi.

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Işın Karaca 51 kilo verdi.

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Okan Karacan 1 yılda 60 kilo verdi.

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Uzun zamandır Almanya'da yaşan Rap’çi Fuat Ergin mide ameliyatı oldu.

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Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, “Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin” dedi.

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Fuat Ergin’i görenler tanımakta zorlanıyor.

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