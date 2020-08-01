Süreyya Yalçın'dan bayram pozu

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu aralar Florida'da tatil yapıyor. Yalçın, karantina kurallarının yumuşaması ile birlikte güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. 36 yaşındaki sosyetik güzel, son dönemlerde adeta iğne ipliğe döndü. Takipçilerinin bayramını kutlayan Süreyya Yalçın, mayolu pozlarını yayınladı.Paylaşımı ile kısa sürede binlerce beğeni alan Yalçın, zayıflığı ile dikkat çekti.Uzun bir süredir yurt dışında yaşayan Süreyya Yalçın, pandemi döneminde kendisini 4 milyon değerindeki malikanesine kapatmıştı.Karantina günlerini anlatan Yalçın, Şu an vatanımda olmayı çok isterdim demişti.