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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 01 Ağustos 2020 - 15:55,

Süreyya Yalçın'dan bayram pozu

Süreyya Yalçın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda zayıflığıyla dikkat çekti.

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2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu aralar Florida'da tatil yapıyor.

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Yalçın, karantina kurallarının yumuşaması ile birlikte güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

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36 yaşındaki sosyetik güzel, son dönemlerde adeta iğne ipliğe döndü. Takipçilerinin bayramını kutlayan Süreyya Yalçın, mayolu pozlarını yayınladı.

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Paylaşımı ile kısa sürede binlerce beğeni alan Yalçın, zayıflığı ile dikkat çekti.

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Uzun bir süredir yurt dışında yaşayan Süreyya Yalçın, pandemi döneminde kendisini 4 milyon değerindeki malikanesine kapatmıştı.

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Karantina günlerini anlatan Yalçın, "Şu an vatanımda olmayı çok isterdim" demişti.

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