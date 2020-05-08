Süreyya Yalçın, Amerika’dan bildirdi! 'Şu an vatanımda olmayı çok isterdim'

Süreyya Yalçın, “Çin’de ilk ölümler başladığında işin ciddiyetinin farkında değildim. Salgın tüm dünyaya yayılmaya başlayınca çok etkilenip korktum. Eşim üzülmemem için bana haberleri izlettirmiyor. Gerçekten de korku içindeyim. İleriye dönük hiçbir plan, program yapamıyorum. Şu an vatanımda olmayı çok ama çok isterdim” dedi.