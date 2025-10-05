Sürekli arızalanınca kendisine üretmek için başladı, o günden sonra hayatı değişti... İstifa edip bu işe koyuldu

YURT DIŞINA KANUN İHRAÇ EDİYOR
Yurt dışına kanun ihraç ettiklerini söyleyen Kurşunel, "10 senedir Bakü'ye kanun gönderiyoruz, gönderdiğimiz kanunların sayısı 100'ü buldu. Bakü'de Rusya'dan kalma batı müziği eğitimi veriliyor, biz Türk gibi çalabilmeleri için Türk musikisi kanunlarını oraya gönderdik. Eskiden solist arkasında çalamıyorlardı şimdi çok mandallı Türk kanunuyla çalabiliyorlar. İran, Mısır, Tunus, Fas, Yunanistan, Almanya, Avusturya, Amerika'ya dünyanın her tarafına kanunlarımızı gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadar Türk musikisini yaymaya çalışıyoruz" diye konuştu.