Sürekli arızalanınca kendisine üretmek için başladı, o günden sonra hayatı değişti... İstifa edip bu işe koyuldu

'KANUN YAPMAK ZOR VE MEŞAKKATLİ'

Ortaokul çağlarında müziğe yöneldiğini söyleyen Kurşunel, "Senelerce ut çaldım, sonrasında bir arkadaşım kanun çalmaya heveslendirdi. Bir kanun aldım ve çalmaya başladım. 3-4 ay akort sorunum oldu, kimseye akort ayarı yaptıramadım. Esas mesleğim klima bakım ve tamiri, 2000 yıllarında Alanya'da bir otelde teknik müdür olarak çalışıyordum, akşamları da otelin restoranında turistlere müzik çalıyordum. Elimdeki kanun bozuktu ve her gün beni bıktırıyordu, akort sorunu vardı, deniz kenarında olduğumuz için havadan etkileniyordu. Ben de kendi kanunumu yapmaya karar verdim ve ilk kanunumu o zaman yaptım" dedi.