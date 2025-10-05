×
Gündem Haberleri

Sürekli arızalanınca kendisine üretmek için başladı, o günden sonra hayatı değişti... İstifa edip bu işe koyuldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 10:29

İzmir'de yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip Ömer Faruk Kurşunel (71), 20 yıldır kanun üretiyor. Meslek hayatına kanun ve ut çalarak başladığını belirten Kurşunel, kanununun sürekli arızalandığı için kendi enstrümanını yapmaya karar verip üretime başladığını söyledi.