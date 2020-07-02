Suratım çirkin, 12 kilo aldım, saçlarım griye döndü
Koronavirüs karantinası, daha üç ay önce bakımsız bir şekilde alışverişe bile çıkmayan ünlüyü öyle bir değiştirdi ki...
Instagram, Backgrid UK
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KARANTİNA DEĞİŞTİRDİ
Hem 12 kilo aldı, hem saçları griye döndü. Ama bütün bunlar onun umurunda bile değil. Hatta öyle ki Instagram sayfasından bu pozunu paylaşıp neler hissettiğini de anlattı.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
İngiliz TV yıldızı Chantelle Houghton, koronavirüs nedeniyle son üç aydır sosyal izolasyonda. Bu süreçte eski alışkanlıklarından da vazgeçen Houghton, değişimini de sosyal medyada dile getirdi.
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SAÇLARIM DA GRİ
Chantelle Houghton "Bütün zamanların en çirkin yüzü, 12 kilo aldım ve saçlarım da gri" diyerek başladığı paylaşımını "Ama ilk nehir balığımı yakaladığını" ve bundan da mutlu olduğunu belirterek bitirdi.
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HAFTAYA KUAFÖR RANDEVUM VAR
Chantelle Houghton, gelecek hafta kuaförde randevusu olduğunu da paylaşımına not düştü.