MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSuratım çirkin, 12 kilo aldım, saçlarım griye döndü
GeriMagazin Suratım çirkin, 12 kilo aldım, saçlarım griye döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 17:39,

Suratım çirkin, 12 kilo aldım, saçlarım griye döndü

Koronavirüs karantinası, daha üç ay önce bakımsız bir şekilde alışverişe bile çıkmayan ünlüyü öyle bir değiştirdi ki...

Instagram, Backgrid UK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1KARANTİNA DEĞİŞTİRDİ
Abone Olgoogle-news

KARANTİNA DEĞİŞTİRDİ

Hem 12 kilo aldı, hem saçları griye döndü. Ama bütün bunlar onun umurunda bile değil. Hatta öyle ki Instagram sayfasından bu pozunu paylaşıp neler hissettiğini de anlattı.

2SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Abone Olgoogle-news

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İngiliz TV yıldızı Chantelle Houghton, koronavirüs nedeniyle son üç aydır sosyal izolasyonda. Bu süreçte eski alışkanlıklarından da vazgeçen Houghton, değişimini de sosyal medyada dile getirdi.

3SAÇLARIM DA GRİ
Abone Olgoogle-news

SAÇLARIM DA GRİ

Chantelle Houghton "Bütün zamanların en çirkin yüzü, 12 kilo aldım ve saçlarım da gri" diyerek başladığı paylaşımını "Ama ilk nehir balığımı yakaladığını" ve bundan da mutlu olduğunu belirterek bitirdi.

4HAFTAYA KUAFÖR RANDEVUM VAR
Abone Olgoogle-news

HAFTAYA KUAFÖR RANDEVUM VAR

Chantelle Houghton, gelecek hafta kuaförde randevusu olduğunu da paylaşımına not düştü.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi