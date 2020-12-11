Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N SALINCAK Ana binaya bitiÅŸik olan yan binada ise iki yatak odalÄ± ve iki banyolu bir baÅŸka bÃ¶lÃ¼m daha bulunuyor. Evin bahÃ§esinde geniÅŸ bir yÃ¼zme havuzu, bir dalÄ±ÅŸ tahtasÄ± ve Ã§ocuklar iÃ§in bir de salÄ±ncak bulunuyor.