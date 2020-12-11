Apartman dairesinden çÄ±kÄ±p tek katlÄ± eve taÅŸÄ±nÄ±yor
Bir sÃ¼redir sosyal medya hesabÄ±ndan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± apartman dairesinden paylaÅŸÄ±mlar yapan Ã¼nlÃ¼ modelin amacÄ±nÄ±n bu evi satmak olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Backgrid USA, Backgrid UKÂ
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1
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APARTMAN DAÄ°RESÄ°NDEN BURAYA TAÅžINIYOR
Sonunda, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra anne olmaya hazÄ±rlanan model, New York'ta bulunan dairesini 3. 5 milyon dolara satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. SÃ¼permodel burayÄ±, altÄ± yÄ±l Ã¶nce 2 milyon dolara satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.
2
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TEK KATLI EV
ÃœnlÃ¼ model o evi satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra baÅŸka bir giriÅŸimde bulundu ve Los Angeles'ta tek katlÄ± bir ev satÄ±n aldÄ±.
3
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SAN GABRIEL VADÄ°SÄ°'NDE
Bir sÃ¼re Ã¶nce sevgilisi Tom Daly ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini duyuran morel Elsa Hosk, New York'taki apartman dairesini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmaya karar verdikten sonra Los Angeles, GÃ¼ney Pasadena'nÄ±n banliyÃ¶lerinden San Gabriel Vadisi'nde tek katlÄ± bir ev satÄ±n aldÄ±.
4
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ÃœNLÃœ MÄ°MARIN Ä°MZASINI TAÅžIYOR
Modernist yaklaÅŸÄ±mÄ±yla tanÄ±nan tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ mimar Richard Neutra'nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu yeni ev iÃ§in 4.3 milyon dolar Ã¶dedi Victoria's Secret'Ä±n Ä°sveÃ§li meleÄŸi Elsa Hosk.
5
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WILKINS EVÄ° OLARAK BÄ°LÄ°NÄ°YOR
1949 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen bu ev, Wilkins Evi adÄ±yla biliniyor. Her ne kadar o tarihten bu yana Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklikler ve Ã§eÅŸitli renovasyonlar yapÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da evin bazÄ± ana Ã¶zellikleri Ã¶zenle korunmuÅŸ durumda.
6
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YENÄ°DEN RESTORE EDÄ°LDÄ°
Richard Neutra'nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu ev, son olarak Elsa Hosk'a satÄ±lmadan Ã¶nceki sahipleri tarafÄ±ndan baÅŸka bir mimara, John Bertram'a restore ettirilmiÅŸti.
7
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ANA YAPI BOZULMADAN RESTORE EDÄ°LDÄ°
Bertram da yapÄ±nÄ±n ana Ã¶zelliklerini bozmadan, dikkatli bir ÅŸekilde yenileyip bugÃ¼nkÃ¼ haline getirdi.
8
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BOL DOÄžAL IÅžIK
Elsa Hosk'un yeni satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ok geniÅŸ bir bahÃ§e iÃ§indeki bu evin, odalarÄ± doÄŸal Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± bol bol almasÄ± iÃ§in geniÅŸ camlarla kaplÄ±.
9
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SEKOYA AÄžACINDAN TAVANLAR
Sekoya aÄŸacÄ±ndan tavanlar, Ã§ift taraflÄ± tuÄŸla ÅŸÃ¶mine gibi eve sÄ±caklÄ±k katan Ã¶zellikleri de var yapÄ±nÄ±n.Â
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Ä°KÄ° FARKLI BÄ°NADAN OLUÅžUYOR
Elsa Hosk'un yeni evi, geniÅŸ bir L ÅŸeklinde. Ä°ki farklÄ± yapÄ±dan oluÅŸan evin, ana binasÄ±nda Ã¼Ã§ tane yatak odasÄ±, Ã¼Ã§ tane banyo bulunuyor.
11
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Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N SALINCAK
Ana binaya bitiÅŸik olan yan binada ise iki yatak odalÄ± ve iki banyolu bir baÅŸka bÃ¶lÃ¼m daha bulunuyor. Evin bahÃ§esinde geniÅŸ bir yÃ¼zme havuzu, bir dalÄ±ÅŸ tahtasÄ± ve Ã§ocuklar iÃ§in bir de salÄ±ncak bulunuyor.
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Ä°SVEÃ‡LÄ° MODEL
1988 Ä°sveÃ§ doÄŸumlu olan Elsa Hosk, Victoria's Secret modeli olarak kariyerinde Ã¶nemli bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakaladÄ±. Onun yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼ firmanÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olarak da gÃ¶rev alÄ±yor Ã¼nlÃ¼ model.
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BABASI SAYESÄ°NDE ÃœNLÃœ OLDU
Elsa Hosk'un model olarak kariyer yapmasÄ±, babasÄ±nÄ±n giriÅŸimleri sayesinde oldu.
Ortaokul ve lise yÄ±llarÄ±nda okurken bir yandan da model olarak Ã§alÄ±ÅŸan Elsa Hosk mezun olduktan sonra Ä°sveÃ§ kadÄ±nlar basketbol liginde kariyer yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ä°ki yÄ±l basketbol oynadÄ±ktan sonra tamamen moda dÃ¼nyasÄ±na yÃ¶neldi.Â
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BAÅžARILI MODEL
Bu kararÄ±n ardÄ±ndan da New York'a taÅŸÄ±ndÄ±. 2011 ile 2018 arasÄ±nda Victoria's Secret meleÄŸi olarak gÃ¶rev yaptÄ±. FirmanÄ±n en son defilesinde deÄŸerli taÅŸlarla sÃ¼slÃ¼ fantezi sutyenini de Hosk tanÄ±ttÄ±.
17
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PAHALI SUTYENÄ° DE O TANITTI
Hosk'un tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± bu sutyenin deÄŸeri bir milyon dolardÄ±. Bu aynÄ± zamanda firmanÄ±n ÅŸimdiye kadar tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± en pahalÄ± sutyen olma Ã¶zelliÄŸini de taÅŸÄ±yor.
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SOSYAL YARDIM FAALÄ°YETLERÄ°
Bir saat firmasÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± reklam anlaÅŸmasÄ± onu kariyerinde bambaÅŸka noktalara taÅŸÄ±dÄ±. Elsa Hosk, moda kariyerinin yanÄ± sÄ±ra insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele eden kuruluÅŸlarla ortak Ã§alÄ±ÅŸmalar da yapÄ±yor.
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YAKINDA BEBEK SAHÄ°BÄ° OLACAKLAR
Elsa Hosk bir sÃ¼redir Tom Daly ile birliktelik yaÅŸÄ±yor. Ã‡ift, 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte.Â