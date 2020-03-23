Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 07:00,
Ünlü oyuncu ve ailesi corona virüsünden kaçıp, çiftliğe yerleşti
Burak Hakkı giderek yayılan virüs salgınından korunabilmek için oğlu ve annesiyle beraber Çanakkale’deki çiftliğine yerleşti.
Annesi ve oğlunu da alıp Gelibolu’nun Güneyli Köyü’nde bulunan çiftliğine giden Burak Hakkı, salgını ciddiye almayanları eleştirdi: “Millet işin esprisinde. İtalya’nın durumu malum, bizde İtalya’nın yüzde 10’u kadar bile hastane yok. 1 ay sonrasını düşünemiyorum.”
Siz de zaman zaman büyük kentin karmaşasından kaçıp doğanın kollarına sığınmayı düşünmez misiniz? Bazı ünlüler işte tam da bunu yapıyor. Kelimenin tam anlamıyla "tası tarağı toplayıp" köylere yerleşiyorlar. Hatta öyle ki bazıları büyük kentlerdeki evlerini de satıp tamamen köy hayatı yaşıyor.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
Kazancıyla gayrimenkule yatırım yapan Mehmet Günsür, son olarak İtalya’nın güneyindeki küçük bir köyden bahçe içinde iki katlı bir ev aldı.
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz bir süredir kendini tarıma verdi. Bir süredir kendini doğaya adayan oyuncu Aslıhan Gürbüz, aradığı huzuru tarımda buldu. Gürbüz, Balıkesir’de 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na gitmeye başladı.
Yaptığı hasatları sosyal medya hesabından paylaşan Gürbüz, 100 dönümlük arsada üretim yaptı. Sosyal medya hesabında bu konuyla ilgili hislerini paylaşan güzel oyuncu "4 kuşak önce toprakla haşır neşir iken, balkonda çiçek yetiştiremeyen bana ve benim gibilere doğanın şifasından toprağın bereketine suyun kutsallığından tarladaki emeğe her şeyi bu kursta anlattılar" dedi.
Özlem Tekin'in yeni hayatı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin, 2016'da müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. O günden beri yaşamını buradaki çiftliğinde sürdürmeye devam eden ünlü rockçı, 17 dönümlük arazinin içerisinde dolaşırken görüntülendi.
Gazetecilerin yanına giden şarkıcı, röportaj isteğini geri çevirdi. Kış aylarında evine tadilat yaptıran 47 yaşındaki Özlem Tekin'in evinin dış cephesine doğal taş kaplama yaptırdığı gözlerden kaçmadı.
KÖY HAYATINA İYİCE ALIŞTI
Özlem Tekin, 2016'da yerleştiği Milas'a iyice alıştı. Milaslılar'la da yakın dostluklar kuran Tekin, giyim tarzını da buraya uygun seçiyor.
KENDİNE ÇİFTLİK KURDU
Bilun Dohmen de Türkiye'den Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelere uzanan hayat serüveninin ana durağı olarak Bodrum'un bir köyünü tercih etti.
Dohmen, şimdi hayatının büyük bölümünü Bodrum'da kendine küçük bir çiftlik kurdu. Zaman zaman İstanbul'a ya da Almanya'ya gitse de sonunda soluğu köyünde alıyor.
KONTEYNERDA YAŞIYOR
Bir dönemin en gözde model ve oyuncularından biriydi. Bir villası, gösterişli bir hayatı vardı. Tam 25 yıllık kariyerin ardından "Geldik, gidiyoruz, yeter artık!" deyip her şeyini sattı ve kendini Ege'de bir köye attı.
90'lı yılların popüler şarkıcısı Ege uzun zamandır ortalarda yoktu. Ege, Bodrum Güvercinlik'te kendisi için ağaçtan ev yaptırdı.
SEBZELERİNİ KENDİ YETİŞTİRİYOR
Yılmaz Erdoğan’ın birkaç yıl önce satın alıp yerleştiği Köyceğiz’deki çiftliği tam randıman çalışmaya başladı. Yaşamını tamamen organik beslenerek sürdüren, ekmeğini bile kendisi yapan ünlü yönetmen market alışverişine son verdi.
Ekmeğini bile kendi yapan ünlü yönetmen, Köyceğiz’den İstanbul’a geldiğinde de çiftliğinde yetiştirdiği ürünleri tüketiyor.
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