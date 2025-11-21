×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Süper valinin oğlu yolda yürürken gördüğü aracı hemen satın aldı! 'Makam arabası olarak kullanacağım'

Güncelleme Tarihi:

#Tokat#Süpervalinin Mirası#Recep Yazıcıoğlu'nun Otomobili
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 14:22

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan babası Recep Yazıcıoğlu’nun 1980’li yıllarda kullandığı beyaz makam aracını yıllar sonra bulup satın aldı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, "Babamın emanetini yeniden hayata döndürüyoruz" ifadelerini kullandı