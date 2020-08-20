Süper Loto sonuç sorgulama sayfası Millipiyangoonline.com'da! 20 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu
20 Ağustos Süper Loto çekilişi bu akşam millipiyangoonline.com'dan canlı yayınla gerçekleştirildi. 29 Milyon TL'yi aşan ikramiye tutarı ile heyecanı katlanan Süper Loto çekilişinin ardından şanslı numaralar belli oldu. Çekilişle beraber şans oyunu tutkunları Süper Loto çekiliş sorgulamalarına hız verdi. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar kazandırdı? İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama sayfası.
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Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleştirildi. Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 16, 27, 21, 1, 25 ve 33 oldu. Millipiyangoonline.com'dan canlı olarak gerçekleştirilen çekiliş sonunda sonuç sorgulama ekranından biletinize çıkan ikramiye tutarını öğrenebileceksiniz..İşte, 20 Ağustos Süper Loto sonuçları...
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
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Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!