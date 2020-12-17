Süper Loto sonuçlarının açıklanacağı saat için geri sayım… 17 Aralık Süper Loto sonuçları saat kaçta?
Süper Loto sonuçlarının açıklanacağı saat için geri sayım devam ediyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto’da haftanın ikinci çekilişi bugün yapılacak. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, sonuçlar için sık sık Milli Piyango Online ekranını ziyaret ediyor. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Süper Loto sonuçları her çekilişte olduğu gibi canlı yayında gerçekleşecek. Şans oyunu tutkunları, dilerlerse Süper Loto çekilişini Millipiyango Online ekranından anlık olarak takip edebilecek.
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Süper Loto, salı, perşembe, pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Çekilişler, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen stüdyoda düzenleniyor ve www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.